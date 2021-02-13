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HaberlerHatayspor Haberleri Son dakika haberi | Boupendza'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil itirafı
• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Boupendza'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil itirafı

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile gösterdiği müthiş performans ile devleri peşine takan Boupendza'dan sürpriz açıklamalar geldi.

• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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Devre arasında Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan Hatayspor'un gol krallığının zirvesindeki golcüsü Aaron Boupendza, beIN Sports'a konuştu.

2ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarımı durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum.

3GOLLER GÜZEL ÇÜNKÜ KÜNEFE VAR

"GOLLER GÜZEL ÇÜNKÜ KÜNEFE VAR"

Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum.

4AMACIMIZ İYİ SEZON GEÇİRMEK

"AMACIMIZ İYİ SEZON GEÇİRMEK"

Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor.

5ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN ALMAK

"ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN ALMAK"

Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum, benim hedefim. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz.

6KİMİN BENİ İSTEYECEĞİ ÖNEMLİ

"KİMİN BENİ İSTEYECEĞİ ÖNEMLİ"

Şimdilik Hatayspor’dayım, Hatayspor’un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli

7ÖZİLİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM

"ÖZİL'İ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDUM"

Türkiye’de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm.

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Gabonlu gol makinesi bu sene Atakaş Hatayspor ile çıktığı 23 karşılaşmada 17 gole imza attı. Boupendza, Akdeniz temsilcisine CD Feirense takımından transfer oldu.

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