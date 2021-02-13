• 13 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Boupendza'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil itirafı
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Devre arasında Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan Hatayspor'un gol krallığının zirvesindeki golcüsü Aaron Boupendza, beIN Sports'a konuştu.
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"GOLLER GÜZEL ÇÜNKÜ KÜNEFE VAR"
Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum.
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"AMACIMIZ İYİ SEZON GEÇİRMEK"
Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor.
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