Son dakika haberi | Boupendza'dan Fenerbahçe ve Mesut Özil itirafı

"GOLLER GÜZEL ÇÜNKÜ KÜNEFE VAR" Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum.