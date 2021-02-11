TAKVİM
• 11 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir maçı sonu oldu...
Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 2-1 yenilerek veda edan sarı laciverlilerde yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor.
TAKVİM
• 11 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
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KUPA SONRASI TEPKİ
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen daha sonra hafta içinde kupada Başakşehir'e 2-1 yenilerek Fenerbahçe'de Erol Bulut ve futbolcular büyük tepki çekmişti.
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Fenerbahçe'de kötü performans gösteren futbolcular verilen şansları iyi değerlendiremedi. Kupa maçı sonrasında ayrılık kararı gündeme bomba gibi düştü.
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Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin, kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.
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2018'DE İMZA ATTI
2018 yazında Bursaspor'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Harun Tekin'e sarı-lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.
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