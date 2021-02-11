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TAKVİM
• 11 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir maçı sonu oldu...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 2-1 yenilerek veda edan sarı laciverlilerde yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor.

TAKVİM
• 11 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19:00'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

2KUPA SONRASI TEPKİ

KUPA SONRASI TEPKİ

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen daha sonra hafta içinde kupada Başakşehir'e 2-1 yenilerek Fenerbahçe'de Erol Bulut ve futbolcular büyük tepki çekmişti.

3BULUT KARARI

BULUT KARARI

Sarı lacivertli yönetim eleştiri oklarının 1. numaralı ismi Erol Bulut'a destek verdi ve herhangi bir yol ayrımı kararı olmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de kötü performans gösteren futbolcular verilen şansları iyi değerlendiremedi. Kupa maçı sonrasında ayrılık kararı gündeme bomba gibi düştü.

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Başakşehir karşısında yediği iki hatalı golle Fenerbahçe taraftarının hedefi haline gelen kaleci Harun Tekin, kötü performansına ek olarak kulübe mali açıdan da ciddi bir fatura çıkardı.

62018DE İMZA ATTI

2018'DE İMZA ATTI

2018 yazında Bursaspor'dan bonuslar dahil 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Harun Tekin'e sarı-lacivertliler senelik 1.5 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti.

7AYRILIK KESİNLEŞTİ

AYRILIK KESİNLEŞTİ

Takımdaki 3. sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını Altay Bayındır'a kaptıran 32 yaşındaki Harun'un Fenerbahçe'den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro'ya ulaşacak. Bonservisiyle birlikte toplamda Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya patlayan Harun ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.

82 MAÇTA FORMA GİYDİ

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31 maçta görev yapan Harun geçen sezon 8, bu sezon ise şu ana kadar 2 maçta forma giydi.

9ELEŞTİRİ YAĞMURU

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Fenerbahçeli taraftarlar maç sonrasında kaleci Harun Tekin'in kötü performansı sonrası eleştiri yağmuruna tutmuştu.

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Harun Tekin Allah aşkına Fenerbahçe’yi terket :(

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Harun Tekin'e zamanında 3 milyon€ ödeyen Fenerbahce yi tebrik ederim.

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Valla bence iyi oldu elendik ama Caner Erkin benim için bitmiştir. Harun Tekin 'in de @Fenerbahcekariyeri bitmiştir. Erol Bulut' u kaleci kurtarır.

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Harun Tekin Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi olamaz kısa ve net

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Harun tekin in son maçıdır bu Fenerbahçe formasıyla

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