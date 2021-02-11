Son dakika haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir maçı sonu oldu...

AYRILIK KESİNLEŞTİ Takımdaki 3. sezonunu geçiren ve son iki yılda formasını Altay Bayındır'a kaptıran 32 yaşındaki Harun'un Fenerbahçe'den kazandığı para mayıs sonunda 4.5 milyon Euro'ya ulaşacak. Bonservisiyle birlikte toplamda Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya patlayan Harun ile yollar sezon sonu kesin olarak ayrılacak.