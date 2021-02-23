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FANATİK
• 23 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de son dakika İrfan Can gelişmesi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde en çok konuşulan transferlerden biri olan İrfan Can Kahveci Trabzonspor maçı ile birlikte siftah yapıyor.

FANATİK
• 23 Şubat 2021 - 08:51 • Son Güncelleme:
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Sarı-Lacivertliler, Gustavo’suz çıktığı 3 lig maçında 2 yenilgi alırken, kupada da Başakşehir karşısında havlu attı. Tecrübeli futbolcunun eksikliği, Göztepe karşısında bir kez daha net bir şekilde hissedildi.

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İzmir ekibi, hücuma çıkarken Fenerbahçe orta sahasını rahatlıkla geçti. Hem teknik heyet hem de taraftarlar Gustavo’nun dönmesini dört gözle bekliyor. Aynı şekilde takıma katılması için yolu gözlenen bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci.

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Fenerbahçe’ye sakat olarak gelen Milli yıldız henüz forma şansı bulamadı. Ancak yapılan her yorumda, İrfan’ın takıma katılmasıyla birlikte Sarı-Lacivertliler’in oyun planının çok daha farklı olacağı belirtiliyor.

4Gustavo 11’de olacak

Gustavo 11’de olacak

Göztepe yenilgisi sonrası hem Gustavo’ya hem de İrfan’a ‘kurtarıcı’ gözüyle bakılıyor. Her iki futbolcu da hafta sonunda oynanacak kritik Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Gustavo’nun karşılaşmaya ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. İrfan Can konusundaki karar ise idman performansına göre verilecek.

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