Son dakika haberi | Sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı! Kahreden olay, Fenerbahçeli yıldız...

Erol Bulut: "Aramızdan ayrılabilir" Teknik direktör Erol Bulut daha önce basın toplantısında yaptığı açıklamada "Perotti çok değerli futbolcu. Maalesef sakatlıkları onu bırakmadı. 8 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. Aramızdan ayrılabilir" demişti.