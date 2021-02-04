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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberi | Sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı! Kahreden olay, Fenerbahçeli yıldız...
• 04 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı! Kahreden olay, Fenerbahçeli yıldız...

Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de ayrılık... Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu, sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar...

• 04 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
SKORER ÖZEL
SKORER ÖZEL
13 puan farkla liderlik koltuğunda...
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3 puan farkla liderlik koltuğunda...

Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın üst üste puan kayıpları yaşamasının ardından 3 puan farkla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

2Ocak ayı hareketli geçti

Ocak ayı hareketli geçti

Sarı-lacivertli kulüp için devre arası transfer dönemi yazın olduğu gibi hareketli geçti.

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Mesut'un imzasını dünya konuştu

Fenerbahçe'nin Real Madrid, Arsenal gibi dev takımlarda forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'e 3,5 yıllık imza attırması, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

4Szalai ile savunma güçlendi

Szalai ile savunma güçlendi

Macaristan'ın genç yeteneği Attila Szalai'yi renklerine katarak savunmasını iyice güçlendiren Kanarya, sağ kanat için QPR'den Bright Osayi Samuel'i transfer etti.

5Beklenen ayrılık gerçekleşti

Beklenen ayrılık gerçekleşti

Son olarak Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı.

6Derbideki sakatlığı, Fenerbahçelileri kahretmişti

Derbideki sakatlığı, Fenerbahçelileri kahretmişti

Roma'dan büyük umutlarla alınan ve Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Diego Perotti, Türkiye'den ayrıldı.

7Tedavi için İtalyaya uçtu

Tedavi için İtalya'ya uçtu

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan Arjantinli yıldız, tedavi olmak üzere İtalya'ya uçtu.

8Erol Bulut: Aramızdan ayrılabilir

Erol Bulut: "Aramızdan ayrılabilir"

Teknik direktör Erol Bulut daha önce basın toplantısında yaptığı açıklamada "Perotti çok değerli futbolcu. Maalesef sakatlıkları onu bırakmadı. 8 ay sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. Aramızdan ayrılabilir" demişti.

94 maç oynadı, 3 kez ağları salladı

4 maç oynadı, 3 kez ağları salladı

Süper Lig'de 4 maçta toplam 192 dakika süre alan Perotti, 3 kez ağları sallamıştı.

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