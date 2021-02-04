• 04 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı! Kahreden olay, Fenerbahçeli yıldız...
Ara transfer döneminde Mesut Özil, Attila Szalai, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de ayrılık... Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu, sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı. İşte detaylar...
• 04 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
SKORER ÖZEL
SKORER ÖZEL
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3 puan farkla liderlik koltuğunda...
Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın üst üste puan kayıpları yaşamasının ardından 3 puan farkla liderlik koltuğunu ele geçirdi.
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