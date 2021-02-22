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• 22 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Süper Lig'de işler karıştı! Fenerbahçe kaybetti, zirve...

Süper Lig'in 26. hafta yine müthiş maçlara sahne oldu. Somn şampiyon Başakşehir seri yakalayan Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ise Alanya'dan mutlu döndü. Haftanın en büyük sürprizini ise Fenerbahçe yaptı. İşte detaylar...

• 22 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
1BAŞAKŞEHİR YİNE KAYIP
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BAŞAKŞEHİR YİNE KAYIP

Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir evinde Karadeniz Temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. Covid-19 vakaları nedeniyle birçok eksiği bulunan bordo mavili ekip sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

2HALİÇ DERBİSİ PAŞANIN

HALİÇ DERBİSİ PAŞA'NIN

Ligin 26. haftası İstanbul derbisi sahne oldu. Kasımpaşa sahadasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bol gollü geçen Haliç derbisinde ev sahibi ekip Kasımpaşa, sahadan 3-2 galip ayrıldı

32. YARIDAKİ GOLLER HAMZAOĞLUNUN GÖNDERDİ

2. YARIDAKİ GOLLER HAMZAOĞLU'NUN GÖNDERDİ

Süper Lig'de düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarısında 2-0 önde soyunma giden ev sahibi 2. yarıda yediği 3 golle sahadan sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Maç sonrasında Yeni MAlatyaspor'da Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.

4DENİZLİ NEFES ALDI

DENİZLİ NEFES ALDI

Bu sezon ligde istediği performansı göstereyemen iki ekip karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 26. Haftasında Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ev sahibi ekip Başkent temsilcisini 1-0 yenerek 3 puan kaptı.

5G.SARAYDAN KRİTİK GALİBİYET

G.SARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET

Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri de Alanyaspor - Galatasaray arasında oynandı. Ligin iki formda ekibi Antalya'da karşı karşı geldi. Sarı kırmızılı konuk ekip Emre Kılınç'ın attığı tek gol ile 3 puanı İstanbul'a götüren taraf oldu.

6HATAY 3 ATTI 3 ALDI

HATAY 3 ATTI 3 ALDI

Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle yükselişe geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor sahadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

73 PUAN SİVASIN

3 PUAN SİVAS'IN!

Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanı rakibine bırakmadı.

8ANTALYA YİNE YENİLMEDİ

ANTALYA YİNE YENİLMEDİ

Ersun Yanal yönetiminde son maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, Gaziantep FK'a konuk oldu. Karşışılık ataklarla heyecanlı bir şekilde süren maçta gol olmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı.

9FENERBAHÇEYE AĞIR DARBE

FENERBAHÇE'YE AĞIR DARBE

Süper Lig'de bu sezon kurduğu kadro ile şampiyonlukta favori olan Fenerbahçe dün akşam evinde Göztepe'yi konuk etti. Daha 9. dakikada Halil Akpunar ile öne geçen Ege temsilcisi ev sahibi ekip Fenerbahçe'ye karşı iyi savunma yaptı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe bu yenilgi ile şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı...

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Süper Lig'in 26. haftasının son maçında MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

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İşte Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları

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İşte Süper Lig'in 26. haftası sonunda oluşan puan durumu

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İşte Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maç programı

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