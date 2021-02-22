Son dakika haberi | Süper Lig'de işler karıştı! Fenerbahçe kaybetti, zirve...

G.SARAY'DAN KRİTİK GALİBİYET Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri de Alanyaspor - Galatasaray arasında oynandı. Ligin iki formda ekibi Antalya'da karşı karşı geldi. Sarı kırmızılı konuk ekip Emre Kılınç'ın attığı tek gol ile 3 puanı İstanbul'a götüren taraf oldu.