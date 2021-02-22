• 22 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Süper Lig'de işler karıştı! Fenerbahçe kaybetti, zirve...
Süper Lig'in 26. hafta yine müthiş maçlara sahne oldu. Somn şampiyon Başakşehir seri yakalayan Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ise Alanya'dan mutlu döndü. Haftanın en büyük sürprizini ise Fenerbahçe yaptı. İşte detaylar...
• 22 Şubat 2021 - 11:21 • Son Güncelleme:
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BAŞAKŞEHİR YİNE KAYIP
Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir evinde Karadeniz Temsilcisi Trabzonspor'u konuk etti. Covid-19 vakaları nedeniyle birçok eksiği bulunan bordo mavili ekip sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.
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2. YARIDAKİ GOLLER HAMZAOĞLU'NUN GÖNDERDİ
Süper Lig'de düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. İlk yarısında 2-0 önde soyunma giden ev sahibi 2. yarıda yediği 3 golle sahadan sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Maç sonrasında Yeni MAlatyaspor'da Hamzaoğlu'nun görevine son verildi.
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FENERBAHÇE'YE AĞIR DARBE
Süper Lig'de bu sezon kurduğu kadro ile şampiyonlukta favori olan Fenerbahçe dün akşam evinde Göztepe'yi konuk etti. Daha 9. dakikada Halil Akpunar ile öne geçen Ege temsilcisi ev sahibi ekip Fenerbahçe'ye karşı iyi savunma yaptı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe bu yenilgi ile şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı...
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İşte Süper Lig'in 26. haftası sonunda oluşan puan durumu
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