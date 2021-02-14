• 14 Şubat 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda korkutan kar görüntüsü!
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'ndaki görüntü başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere herkesi tedirgin etti.
• 14 Şubat 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
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TFF tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alınan karşılaşmanın yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebileceği konuşulurken hakemler maçın oynanabileceği kararını verdi.
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Maç öncesi ısınmada ise Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera zor anlar yaşadı.
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Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması çatıdaki kar birikintilerinin temizlenmesinin ardından beklenen saatinde 16.00'da başladı.
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