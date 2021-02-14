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• 14 Şubat 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda korkutan kar görüntüsü!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'ndaki görüntü başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere herkesi tedirgin etti.

• 14 Şubat 2021 - 16:14 • Son Güncelleme:
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TFF tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alınan karşılaşmanın yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebileceği konuşulurken hakemler maçın oynanabileceği kararını verdi.

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Karşılaşma öncesi Fatih Terim zemine inerek sahanın son durumunu kontrol etti. Zeminde biriken kar sahayı olumsuz etkiledi.

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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi ise korkutan bir görüntü objektiflere yansıdı.

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Stadyumun çatısında biriken karın düşme tehlikesi yaratabileceği Terim'in dikkatinden kaçmadı.

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Terim, kurmaylarına biriken karın tehlike yaratabileceğini söyledi. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala görevliler çatıdaki karı temizledi.

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Maçın hakemleri de zeminin durumunu incelemek, topun sekip sekmediğini görmek adına sahadaydılar.

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Maç öncesi ısınmada ise Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera zor anlar yaşadı.

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Devam eden çalışmalar nedeniyle Muslera, ısınma etabını normalde gerçekleştirdiği bölgede gerçekleştiremedi. Yoğun kar yağışı, ısınma sırasında da oyuncuyu oldukça zorladı. Birçok oyuncu antrenmanı yarıda kesti.

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Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması çatıdaki kar birikintilerinin temizlenmesinin ardından beklenen saatinde 16.00'da başladı.

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