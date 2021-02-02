Son dakika haberler - Galatasaray'da maça damgasını vurdu! Daha ilk maçtan...

'BENCE PENALTI DEĞİLDİ' Maçtan sonra konuşan Ryan Donk, “Rakip takımın penaltısına kadar maç iyi başlayan ve oyunu domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Topun hakimi bizdik, pozisyonlara giriyorduk. Ondan sonra rakip penaltı buldu. Futbol sonuçta bir kontakt sporu. Bence basit bir penaltıydı. Verilir veya verilmez bir şey demiyorum; ama bence basit bir penaltıydı. Futbol bir kontak sporu olduğu için bu kadar rahat verilmemesi lazım. Takım olarak sonradan tekrardan toparladık.'' diye konuştu.