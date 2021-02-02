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İSTANBUL (AA) -
• 02 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:

Son dakika haberler - Galatasaray'da maça damgasını vurdu! Daha ilk maçtan...

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

İSTANBUL (AA) -
• 02 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
1ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
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ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed'in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4. galibiyetini elde etti.Galatasaray, ligde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'ten sonra Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçti.

2İLK YARIDA DA 3 PUAN

İLK YARIDA DA 3 PUAN

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısındaki müsabakada da Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmişti.Galatasaray ligde puanını 45'e çıkartırken, Medipol Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

3Sahasında 8 maçtır kaybetmiyor

Sahasında 8 maçtır kaybetmiyor

 Galatasaray, sahasında oynadığı son 8 lig maçında rakiplerine yenilmedi.Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 2'sinde berabere kaldı.

4Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı

Mustafa Muhammed ilk maçında gol attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, ikinci yarısında oyuna dahil olarak ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

5Penaltıdan...

Penaltıdan...

Mısır ekibi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor, 46. dakikada Peter Etebo'nun yerine oyuna girdi.Mustafa Muhammed, takımının kazandığı penaltıyı 90 2. dakikada gole çevirerek, ilk maçında ağları havalandırdı.

6Onyekurudan gollere devam

Onyekuru'dan gollere devam

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.

73. GOLÜ

3. GOLÜ

Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.

8Muslera penaltı kurtardı

Muslera penaltı kurtardı

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir'in maçın ilk yarısında kazandığı penaltıda gole izin vermedi.

9VAR UYARISIYLA PENALTI

VAR UYARISIYLA PENALTI

Karşılaşmanın 18. dakikasında Marcao ile topa yükselen Epureanu'nun yerde kalması sonrasında, VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.

10MUSLERA RAHAT ÇIKARDI

MUSLERA RAHAT ÇIKARDI

Turuncu-lacivertli futbolcu Giuliano'nun 22. dakikada kullandığı penaltıda yatarak soluna gelen topu kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.

11BENCE PENALTI DEĞİLDİ

'BENCE PENALTI DEĞİLDİ'

Maçtan sonra konuşan Ryan Donk, “Rakip takımın penaltısına kadar maç iyi başlayan ve oyunu domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Topun hakimi bizdik, pozisyonlara giriyorduk. Ondan sonra rakip penaltı buldu. Futbol sonuçta bir kontakt sporu. Bence basit bir penaltıydı. Verilir veya verilmez bir şey demiyorum; ama bence basit bir penaltıydı. Futbol bir kontak sporu olduğu için bu kadar rahat verilmemesi lazım. Takım olarak sonradan tekrardan toparladık.'' diye konuştu.

12Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki...

'Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki...'

Henry Onyekuru'ya yaptığı asistle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, ''Öyle güzel bir orta ve asist yaptım ki Henry onu kaçıramazdı artık. Ondan sonra yine oyunu domine ve sürklase eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray vardı. Sonunda da güzel bir galibiyet geldi.” ifadelerini kullandı.

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