İSTANBUL (AA) -
• 02 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
Son dakika haberler - Galatasaray'da maça damgasını vurdu! Daha ilk maçtan...
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
İSTANBUL (AA) -
• 02 Şubat 2021 - 21:57 • Son Güncelleme:
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ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mustafa Muhammed'in (penaltıdan) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 4. galibiyetini elde etti.Galatasaray, ligde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep'ten sonra Medipol Başakşehir maçını da kayıpsız geçti.
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'BENCE PENALTI DEĞİLDİ'
Maçtan sonra konuşan Ryan Donk, “Rakip takımın penaltısına kadar maç iyi başlayan ve oyunu domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Topun hakimi bizdik, pozisyonlara giriyorduk. Ondan sonra rakip penaltı buldu. Futbol sonuçta bir kontakt sporu. Bence basit bir penaltıydı. Verilir veya verilmez bir şey demiyorum; ama bence basit bir penaltıydı. Futbol bir kontak sporu olduğu için bu kadar rahat verilmemesi lazım. Takım olarak sonradan tekrardan toparladık.'' diye konuştu.
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