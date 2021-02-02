• 02 Şubat 2021 - 22:27 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Ali Akman depremi! Kadro dışı bırakıldı...
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AVRUPA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Ali Akman tercihini Avrupa'dan yana kullandı.
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'ETİK DIŞI TRANSFERDEN DOLAYI...'
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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