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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika haberleri - Ali Akman depremi! Kadro dışı bırakıldı...
• 02 Şubat 2021 - 22:27 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Ali Akman depremi! Kadro dışı bırakıldı...

Süper Lig devlerinin peşinde koştuğu fakat Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan genç yıldız Ali Akman'la ilgili şoke eden bir gelişme meydana geldi.

• 02 Şubat 2021 - 22:27 • Son Güncelleme:
1AVRUPA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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AVRUPA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Ali Akman tercihini Avrupa'dan yana kullandı.

2FRANKFURTLA İMZALADI

FRANKFURT'LA İMZALADI

Genç yıldız Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

3TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bursaspor taraftarı bu imza sonrası Ali Akman'a büyük tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmasını istemişti.

4SEZON SONU AYRILACAKTI

SEZON SONU AYRILACAKTI

Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacaktı. Fakat şok bir gelişme yaşandı.

5KADRO DIŞI BIRAKILDI

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bursaspor Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

6ETİK DIŞI TRANSFERDEN DOLAYI...

'ETİK DIŞI TRANSFERDEN DOLAYI...'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

7AMCA AYHAN AKMANDAN İLK AÇIKLAMA

AMCA AYHAN AKMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman, TRT Spor'da Ali Akman'ın kadro dışı kaldığı haberleri geldiği esnada bir açıklama yaptı.

8SEZON BAŞI KABUL ETMEDİ

'SEZON BAŞI KABUL ETMEDİ'

'Ali, para kazandırmak isterdi takımına. Sezon başı teklif geldi kabul edilmedi. Goller attı.'

9NE YAPTI DA KADRO DIŞI

'NE YAPTI DA KADRO DIŞI'

'Bursaspor'a hizmet etti. Ne yaptı da kadro dışı? Sezon sonu serbest. Bu çocuğun da hayalleri var.' dedi.

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Alman ekibi önceki gün 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu

11TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN

'TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN'

Alman ekibinin Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, “Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık.'

12ALİ İSTEDİĞİ DESTEĞİ BİZDEN ALIYOR

'ALİ İSTEDİĞİ DESTEĞİ BİZDEN ALIYOR'

'Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alıyor. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz” dedi.

1310 GOL, 4 ASİST

10 GOL, 4 ASİST

Bu sezon Bursaspor ile şimdiye kadar 20 resmi maça çıkan 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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