Son dakika haberleri - Çok konuşulacak Arda Turan sözleri! 'Yahu adam hastanede kurşun sıkmış...'

'Bire bin kattı!' İkincisi, çok uzattı Galatasaray!Fatih Terim, Fenerbahçe Stadı tribünlerinden şikayete maç başında başladı, maç bitti devam etti. Ardından sazı Başkan Mustafa Cengiz aldı. Bir konuştu yetmedi. Baktı ki, Fenerbahçe yanıt vermiyor; bir defa daha girişti.Ya basireti bağlandı sandı Fenerbahçe’nin ya da en büyük rakibe çatarak en büyük reytingi almak şehvetine kapıldı.Oysa, Fenerbahçe’nin suskunluğu tam da kendisi içindi. Geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle Mustafa Bey’i suçlamak, eleştirmek üzmek istemiyordu Fenerbahçe.“Ama bir yere kadar” dedi sonunda Ali Koç.Üçüncü hata ise Galatasaray’a hiç yakışmayan şekilde “bire bin kattı”!Bırakın Galatasaray’ı, ilkokulu geride bırakmış çocuklara bile yakışmaz bu abartılı şikayet alışkanlığı.