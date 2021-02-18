Son dakika haberleri - Everton'dan Beşiktaş'a dev takas önerisi! Cenk için...

West Bromwich’i geri çevirdiler ama... Ara transfer döneminde bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’dan Larin için gelen 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu 500 bin Euro’luk kiralama teklifini şampiyonluk yarışı sebebiyle geri çeviren yönetimin, Cenk’in etkili performansını sürdürmesi halinde bu takasa yeşil ışık yakabileceği bildirildi.