Fanatik
• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Everton'dan Beşiktaş'a dev takas önerisi! Cenk için...
Premier Lig ekibi Everton’ın, Beşiktaş’ın kapısını flaş bir teklifle çaldığı ortaya çıktı. İngiliz kulübünün temsilcileri Cenk Tosun'u Beşiktaş'a bonservisiyle vermek için karşılığında siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir isimi istedi. İşte o transfer teklifinin detayları...
Fanatik
• 18 Şubat 2021 - 09:02 • Son Güncelleme:
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Kiralık olarak döndü
Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında geçirdiği başarı dolu 4 yılın ardından 26 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Ocak ayında Kara Kartal’a kiralık olarak geri dönmüştü.
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Larin-Tosun takası
Tüm bunlar yaşanırken İngiltere’den flaş bir teklif geldi... Everton, sezonun ilk yarısına attığı gollerle damga vursa da ikinci yarıda düşüş yaşayan Cyle Larin’i istediğini iletip karşılığında Cenk Tosun’u takasta kullanmayı teklif etti.
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West Bromwich’i geri çevirdiler ama...
Ara transfer döneminde bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’dan Larin için gelen 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonlu 500 bin Euro’luk kiralama teklifini şampiyonluk yarışı sebebiyle geri çeviren yönetimin, Cenk’in etkili performansını sürdürmesi halinde bu takasa yeşil ışık yakabileceği bildirildi.
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