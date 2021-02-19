• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Eyüpspor'dan flaş Erencan Yardımcı kararı! Galatasaray'dan rekor bedelle transfer edilmişti...
Misli.com 2.Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Galatasaray'dan rekor bedelle transfer ettiği Erencan Yardımcı yeni takımında henüz forma giyme şansı bulamadı. Erencan Yardımcı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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REKOR BEDELLE TRANSFER
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala 4,2 milyon lira karşılığında Galatasaray'dan Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı'yı transfer etti.
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HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI
Takımının şampiyonluk yolunda oynadığı zorlu mücadelelerde önemli alternatiflerinden biri haline de gelen Erencan Yardımcı, tribünde geçirdiği iki maçın ardından ilk kez Bodrumspor karşılaşmasında kadroya girmeyi başardı. Erencan Yardımcı, 0-0 sona eren karşılaşmada forma şansı bulamadı.
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UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ
Erencan Yardımcı geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilmiş ve hazırlık maçlarında forma giymişti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Erencan Yardımcı, bugüne kadar 5 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etti ve 1 asist yaptı. Yardımcı, geçtiğimiz sezon U19'da Galatasaray formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.
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