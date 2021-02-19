Son dakika haberleri: Eyüpspor'dan flaş Erencan Yardımcı kararı! Galatasaray'dan rekor bedelle transfer edilmişti...

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ Erencan Yardımcı geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim tarafından kadroya dahil edilmiş ve hazırlık maçlarında forma giymişti. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Erencan Yardımcı, bugüne kadar 5 maçta UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etti ve 1 asist yaptı. Yardımcı, geçtiğimiz sezon U19'da Galatasaray formasıyla 16 maçta 3 gol atıp 3 asist yapmıştı.