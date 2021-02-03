Son dakika haberleri - Galatasaray'da Gedson Fernandes sürprizi! Açıkladı...

'Yedek olması Benfica'nın hoşuna gitmedi' 'Şu anda Benfica'da halihazırda onun mevkiinde oynayan ve başarılı olan futbolcular olduğu için fazla forma şansı bulamayabilirdi. Ayrıca Jose Mourinho yönetimindeki Totthenam'da yedek bekletilmesi Benfica'nın hiç hoşuna gitmedi.'