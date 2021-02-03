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• 03 Şubat 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Galatasaray'da Gedson Fernandes sürprizi! Açıkladı...

Galatasaray, devre arası transfer döneminin son gününde Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

• 03 Şubat 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
1PORTEKİZLİ GAZETECİ DEĞERLENDİRDİ
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PORTEKİZLİ GAZETECİ DEĞERLENDİRDİ

Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olmasını değerlendirdi.

2SÜRPRİZ AÇIKLAMA

SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Benficalı Gedson Fernandes için sürpriz bir açıklama yaptı.

3SON DERECE BAŞARILI TRANSFER

'SON DERECE BAŞARILI TRANSFER'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attıllar. Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı; çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler.'

4Yedek olması Benficanın hoşuna gitmedi

'Yedek olması Benfica'nın hoşuna gitmedi'

'Şu anda Benfica'da halihazırda onun mevkiinde oynayan ve başarılı olan futbolcular olduğu için fazla forma şansı bulamayabilirdi. Ayrıca Jose Mourinho yönetimindeki Totthenam'da yedek bekletilmesi Benfica'nın hiç hoşuna gitmedi.'

5G.Saray uzatma hakkına sahip

'G.Saray uzatma hakkına sahip'

'Öğrendiğime göre Galatasaray sezon sonundaki şartlara göre kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatma hakkına sahip" dedi

6G.SARAY TARAFTARI ÇOK SEVECEK

'G.SARAY TARAFTARI ÇOK SEVECEK'

Gedson'un potansiyeli büyük bir oyuncu olduğuna işaret eden Sergio Krithinas, "Topla oyunda mükemmel. Durdurulması gerçekten zor. Tam da Türk taraftarların seveceği nitelikte bir oyuncu... Bence Galatasaray taraftarı onu çok sevecek; çünkü oyunu yoğun biçimde oynar.

7SÜREKLİ HÜCUMU DÜŞÜNÜR

'SÜREKLİ HÜCUMU DÜŞÜNÜR'

'Sürekli hücumu düşünen, direkt kaleyi gitmeyi tercih eden bir futbolcu. Top kazanmak konusunda başarılı, ama pas oyununda sorunları var. Gole yakın bir futbolcu; bence Fatih Terim yönetiminde potansiyelini saha başarısına dönüştürecek.'

8TERİM-RUİ COSTA

TERİM-RUİ COSTA

'Fatih Terim, Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Costa İtalya'da oynarken, Terim onun teknik direktörüydü. Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

9KARANTİNAYA GİRDİ

KARANTİNAYA GİRDİ

Öte yandan Gedson Fernandes, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından karantinaya girdi.

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