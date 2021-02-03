• 03 Şubat 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Galatasaray'da Gedson Fernandes sürprizi! Açıkladı...
Galatasaray, devre arası transfer döneminin son gününde Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
• 03 Şubat 2021 - 20:32 • Son Güncelleme:
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PORTEKİZLİ GAZETECİ DEĞERLENDİRDİ
Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Recod'un haber direktörü Sergio Krithinas, Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer olmasını değerlendirdi.
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