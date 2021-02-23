Son dakika haberleri: Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa sözleri: Bırakın kovmayı, istifa bile...

ERCAN GÜVEN: EROL BULUT'A "İLK YARDIM" "Kimse bir yere gitmiyor Fenerbahçe’de… Bu saatten sonra gidemez. Ne bir futbolcu ne Hoca ne Sportif Direktör ne Yönetim ne Başkan…Tam tersine, herkesin pozisyonuna/koltuğuna sıkı sıkı yapışma zamanı.Hatta, herkes başkasının işine bile karışmalı!Olağanüstü durumlara olağanüstü çözümler gerekir çünkü."