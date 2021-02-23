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• 23 Şubat 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa sözleri: Bırakın kovmayı, istifa bile...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlanırken Milliyet Gazetesi yazarlarından Ercan Güven flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

• 23 Şubat 2021 - 09:59 • Son Güncelleme:
1GELECEĞİ SORGULANIYOR
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GELECEĞİ SORGULANIYOR

Fenerbahçe'de Göztepe mağlubiyeti büyük hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Erol Bulut'un geleceği sorgulanmaya başlandı. Fenerbahçe'de istifa söylentileri sonrası Milliyet Gazetesi yazarlarından Ercan Güven flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

2AĞIR DARBE ALDI

AĞIR DARBE ALDI

Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

3MORALLER BOZULDU

MORALLER BOZULDU

Galatasaray'ın Alanya deplasmanında kazanarak puanını 54'e yükseltmesi ile zirve ile arasındaki puan farkı 3'e çıkan Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

4FLAŞ İDDİA GÜNDEME GELDİ

FLAŞ İDDİA GÜNDEME GELDİ

Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven, Göztepe yenilgisinin ardından Fenerbahçe'deki son gelişmeleri köşesinde kaleme aldı ve flaş bir iddiayı gündeme getirdi. İşte detaylar...

5ERCAN GÜVEN: EROL BULUTA İLK YARDIM

ERCAN GÜVEN: EROL BULUT'A "İLK YARDIM"

"Kimse bir yere gitmiyor Fenerbahçe’de… Bu saatten sonra gidemez. Ne bir futbolcu ne Hoca ne Sportif Direktör ne Yönetim ne Başkan…Tam tersine, herkesin pozisyonuna/koltuğuna sıkı sıkı yapışma zamanı.Hatta, herkes başkasının işine bile karışmalı!Olağanüstü durumlara olağanüstü çözümler gerekir çünkü."

6EROL BULUTUN ERİNE YENİ HOCA...

'EROL BULUT'UN ERİNE YENİ HOCA...'

"Nitekim Erol Bulut maçtan önce yayıncı kuruluşa ağzının payını vererek Ali Koç’tan rol çaldı. Ali Koç neden takımın üçlü defans oynaması fikrini ileri süremesin? Emre Belözoğlu Sosa’yı kulübeye çekmeyi teklif etmesin?Madem ki, futbol ekip işi; ekip birbirini desteklemeli.Topun ağzında diye Erol Bulut’un yerine hoca aramaktan “Fenerbahçe’nin teknik direktörünü değiştiren yorumcu olmak” sevdasından da vazgeçsin birileri."

7İSTİFA BİLE YASAK FENERBAHÇEDE

"İSTİFA BİLE YASAK FENERBAHÇE'DE"

"Artık iş işten geçti. O aylar önce biz yazıp çizerken yapılabilirdi. Bugün, bırakın kovulmayı, istifa bile yasak Fenerbahçe’de!Bozuk olanı düzeltmeden kimse bir yere gidemez.Para/pul zarar/ziyandan bahsetmiyorum; Fenerbahçe taraftarının kalbini kazanmak önemli. O kalplerdir Fenerbahçe’nin en büyük serveti.Çözüm ne peki?"

8UFAK TEFEK TAMİRAT LAZIM

"UFAK TEFEK TAMİRAT LAZIM"

"Finişe 15 maç kala her şeyi yıkıp yeniden yapmak değil ufak tefek tamirat lazım Fenerbahçe’ye.Malzeme iyi, usta formsuz. Biraz takviye, biraz uyarı, sitemsiz yönlendirme ile halletmek mümkün. İtiraz edemez Bulut. Sonuçta eser ustanın olacak. Kariyerine yazılacak.Muhtemelen kendisi de “imdat çığlıkları” atmakta içinden… Yardım eli aramakta.İşte bu noktada top sportif direktör Emre Belözoğlu ile Başkan Ali Koç’ta."

9YARIN GÖVDE GÖSTERİSİ LAZIM

"YARIN GÖVDE GÖSTERİSİ LAZIM"

"Öyle kimsenin inanmadığı türden “arkasındayız” demeçleri falan değil; mesela hemen yarın bir gövde gösterisi lazım başlangıç olarak. Tam da Trabzonspor deplasmanından önce. Başkan, sportif direktör ve Hoca bir arada basın toplantısı yapsa mesela. Bir fotoğraf verseler.Olmazsa, pişti oynasınlar paparaziler uzaktan çeksinler; o bile işe yarar.Neden mi?"

10KIRILMA NOKTASINDA

"KIRILMA NOKTASINDA"

"Çünkü maksat Fenerbahçeliyi teselli etmek değil, futbolcuların teknik direktörlerine saygısını tazelemek.Kritik nokta burası.Futbolcuların teknik direktörlerine inancı ve saygısı…Bence kırılma noktasında."

11EROL BULUTUN TAKTİK VİZYONUNDAKİ SIKINTI...

"EROL BULUT'UN TAKTİK VİZYONUNDAKİ SIKINTI..."

"Bakın biz yazıp çiziyoruz Erol Bulut’un taktik vizyonundaki sıkıntıyı… Oyuna müdahalede zayıflığını biliyoruz, görüyoruz. Ağzı da laf yapmıyor açıkçası; ki, nurlu ufuklar vaat edebilsin, bazı meslektaşları gibi zor durumları çene ile lehine çevirsin, dik duruşuna hayran edebilsin talebelerini.Futbolcular bizden iyi görüp bilmiyorlar mı?"

12SPORTİF DİREKTÖR VE BAŞKAN NE GÜNE DURUYOR

"SPORTİF DİREKTÖR VE BAŞKAN NE GÜNE DURUYOR?"

"Suçu başkasında arama üstadı, hiçbir bahaneyi sektirmeyen futbolcular, kime çıkarıyorlardır tuhaf oyunun, absürt mağlubiyetlerin faturasını?Erol Bulut’a tabi.Ne olur devamında?Kaos. Kumandanı iplemeyen askerlerle Balkan Harbi kaybedildi bir zamanlar.Sıra “itaat ihtiyacına” gelmek üzere Fenerbahçe’de. Yani işin bittiği yere!Erol Bulut’un düzeltmeye takati ve kredisi kalmamışsa, sportif direktör ve başkan ne güne duruyor?El koyacaklar."

13BELÖZOĞLUNUN TAKIM KURMAYA VERDİĞİ FİKİR...

"BELÖZOĞLU'NUN TAKIM KURMAYA VERDİĞİ FİKİR..."

"Erol Bulut’un yetkilerine değil, sürüp giden saha sorunlarına elbet.Tabi, hocaya arka çıkarken Emre Belözoğlu’nun takım kurmaya müdahale ve fikir verme özgürlüğü abartmadan genişletilebilir bu arada."

14YOLLARI AYIRMANIN ZAMANI GEÇTİ

"YOLLARI AYIRMANIN ZAMANI GEÇTİ"

"Fenerbahçe Sportif Direktörü ve Başkanı bilmeli ki, Erol Bulut şu andaki sorunların altından tek başına kalkabilecek biri olsaydı, şu andaki sorunlar yaşanmazdı zaten.Yolları ayırmanın zamanı da geçti.Tek çare var; yardım edin! Acilen…"

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