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• 14 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Merih Demiral bombası! Yeni adresini duyurdular...

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için gündeme bomba gibi düşecek haberi İtalyan basını duyurdu.

• 14 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:
1İTALYAN BASINI BOMBAYI PATLATTI
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İTALYAN BASINI BOMBAYI PATLATTI

Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını gündeme bomba gibi düşecek haberi okuyucularına duyurdu.

2ÖNCE SASSUOLO SONRA JUVENTUS

ÖNCE SASSUOLO SONRA JUVENTUS

Fenerbahçe alt yapısından Sporting Lizbon'a transfer olan Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor formasıyla Türkiye'ye geri dönmüştü. Akdeniz temsilcisinde gösterdiği müthiş performansla Juventus'un dikkatini çeken Merih Demiral, 8 milyon Euro bedelle Saussolo'ya transfer oldu.

3DE LIGT İLE REKABETE GİRDİ

DE LIGT İLE REKABETE GİRDİ

Kısa sürede Juventus'un dikkatini çeken Merih Demiral aynı sezonun sonunda 18 milyon Euro bedelle Juventus'un yolunu tuttu. A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden olan Merih Demiral, Juventus'ta De Ligt ile forma rekabetine girdi.

4TAM FORM TUTMUŞKEN SAKATLIK...

TAM FORM TUTMUŞKEN SAKATLIK...

Form tuttuğu dönemde ağır bir sakatlık geçiren Merih Demiral, sakatlığını atlatmasının ardından Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok maçta Pirlo tarafından ilk 11'de tercih edildi.

5TAKAS İDDİASI

TAKAS İDDİASI

Juventus'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız Merih Demiral için İtalyan basını son dakika haberini okuyucularına aktardı. Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral için bir takas iddiası gündeme geldi.

6JUVENTUS, VARANEI İSTİYOR

JUVENTUS, VARANE'I İSTİYOR

Calciomercato'da yer alan habere göre; Real Madrid gözünü Merih Demiral'a dikti. La Liga devi geçtiğimiz yaz milli futbolcu için Juventus'a Eder Militao ve para teklifinde bulunacaktı. Ancak Juvenus'un da Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istemesi işleri değiştirdi.

7REAL MADRİD FORMASI GİYEBİLİR

REAL MADRİD FORMASI GİYEBİLİR

Serie A ekibi Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Raphael Varane'ı takas yöntemi ile kadrosuna katmak istiyor. Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir.

8MADRİD FORMASI GİYEN 3. TÜRK OLACAK

MADRİD FORMASI GİYEN 3. TÜRK OLACAK

Merih Demiral'ın Real Madrid'e transferi gerçekleşirse milli futbolcu Los Galacticos'ta forma giyen 3. Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

9SAKATLIK ÖNCESİ VAGZEÇİLMEZLER ARASINDAYDI

SAKATLIK ÖNCESİ VAGZEÇİLMEZLER ARASINDAYDI

Juventus formasıyla bugüne kadar 25 maçta forma giyen Merih Demiral 1 gol kaydetti. Demiral, özellikle geçtiğimiz sezon sakatlık geçirdiği Roma maçına kadar Juventus'un vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu.

1017 MAÇTA FORMA GİYDİ

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon Juventus ile 17 resmi maçta forma giydi.

11EN DEĞERLİ 3. TÜRK FUTBOLCU

EN DEĞERLİ 3. TÜRK FUTBOLCU

Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Demiral, 40 milyon Euro olarak değer biçilen Çağlar Söyüncü ve değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun ardından en değerli 3. Türk futbolcu konumunda yer alıyor.

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