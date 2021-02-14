• 14 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Merih Demiral bombası! Yeni adresini duyurdular...
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral için gündeme bomba gibi düşecek haberi İtalyan basını duyurdu.
• 14 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:
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İTALYAN BASINI BOMBAYI PATLATTI
Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını gündeme bomba gibi düşecek haberi okuyucularına duyurdu.
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ÖNCE SASSUOLO SONRA JUVENTUS
Fenerbahçe alt yapısından Sporting Lizbon'a transfer olan Merih Demiral, Aytemiz Alanyaspor formasıyla Türkiye'ye geri dönmüştü. Akdeniz temsilcisinde gösterdiği müthiş performansla Juventus'un dikkatini çeken Merih Demiral, 8 milyon Euro bedelle Saussolo'ya transfer oldu.
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JUVENTUS, VARANE'I İSTİYOR
Calciomercato'da yer alan habere göre; Real Madrid gözünü Merih Demiral'a dikti. La Liga devi geçtiğimiz yaz milli futbolcu için Juventus'a Eder Militao ve para teklifinde bulunacaktı. Ancak Juvenus'un da Raphael Varane'ı kadrosuna katmak istemesi işleri değiştirdi.
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