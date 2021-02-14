Son dakika haberleri: Merih Demiral bombası! Yeni adresini duyurdular...

EN DEĞERLİ 3. TÜRK FUTBOLCU Merih Demiral'ın Transfermarkt'taki değeri ise 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Demiral, 40 milyon Euro olarak değer biçilen Çağlar Söyüncü ve değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun ardından en değerli 3. Türk futbolcu konumunda yer alıyor.