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• 16 Şubat 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı! Fiziği...

Zamalek’te son dönemde bir çok maçta formadan uzak kalan Mostafa Mohamed’in, buna rağmen Galatasaray’a gelir gelmez form tutmasındaki sırrı ortaya çıktı.

• 16 Şubat 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:
1Onur Dinçer - Özel Haber
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Onur Dinçer - Özel Haber

Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sergilediği performansla takdir topladı. Çıktığı tüm maçlarda fileleri havalandıran oyuncu son olarak Kasımpaşa maçında takımının attığı iki golde de vardı.

2Atılan tüm gollerde var

Atılan tüm gollerde var

Sarı-kırmızılıların ilk golünde Mostafa’nın kafa vuruşunda top kaleciden sekti, Kerem tamamladı. İkinci golü Mısırlı forvet penaltı noktasından bizzat filelere gönderdi.

3Oynamadan geldi, 4’te 4 yaptı

Oynamadan geldi, 4’te 4 yaptı

Mostafa, transferinden önce ülkesinde takımı Zamalek ile uzun bir süre futboldan uzak kalırken, Mısır ekibinin son 7 maçından sadece 2’sinde oynadı. Sarı-kırmızılılarda ise biri kupada üçü ligde dört maçta sahaya çıktı, dört gol attı.

4Fizik gücü dikkat çekiyor

Fizik gücü dikkat çekiyor

Maç ritminden uzakta olan futbolcunun, Cim Bom’a gelir gelmez fizik açıdan nasıl bu kadar güçlü olabildiği ve çabucak formunun zirvesine çıkması merak uyandırdı.

5Yeni takımına özel hazırlık

Yeni takımına özel hazırlık

23 yaşındaki santrforun Galatasaray’a transferinin hemen öncesinde özel çalışmalar yürüttüğü ve fizik açıdan iyice güçlendiği ortaya çıktı.

6Bireysel antrenörle ekstra çalışma

Bireysel antrenörle ekstra çalışma

Kahire’de bireysel antrenörü Ahmed Gamil tarafından özel program eşliğinde çalıştırılan Mohamed’in, sahadan uzak olmasına karşın bu sıkı çalışma sayesinde Galatasaray’a son derece fit geldiği öğrenildi.

7Transfer öncesi tempoyu artırdı

Transfer öncesi tempoyu artırdı

Galatasaray ile Zamelek arasında transfer görüşmeleri sürerken genç forvet de yoğun bir tempoda bireysel çalışmalarını sürdürdü, transferin gerçekleşmesine yaklaşılırken bu temposunu iyice artırdı.

8Çölde çalıştı, çelik gibi oldu

Çölde çalıştı, çelik gibi oldu

Kahire’deki fitness salonundaki antrenmanlara ek olarak antrenörü Mostafa Mohamed’i özel olarak çölde de çalıştırdı. Kum üzerindeki bu meşakkatli idmanların ardından Galatasaray’ın yolunu tutan futbolcunun fizik gücünde, bu özel çalışmanın önemli rolü bulunduğu belirlendi.

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