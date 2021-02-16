• 16 Şubat 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı! Fiziği...
Zamalek’te son dönemde bir çok maçta formadan uzak kalan Mostafa Mohamed’in, buna rağmen Galatasaray’a gelir gelmez form tutmasındaki sırrı ortaya çıktı.
• 16 Şubat 2021 - 07:54 • Son Güncelleme:
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Onur Dinçer - Özel Haber
Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sergilediği performansla takdir topladı. Çıktığı tüm maçlarda fileleri havalandıran oyuncu son olarak Kasımpaşa maçında takımının attığı iki golde de vardı.
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Fizik gücü dikkat çekiyor
Maç ritminden uzakta olan futbolcunun, Cim Bom’a gelir gelmez fizik açıdan nasıl bu kadar güçlü olabildiği ve çabucak formunun zirvesine çıkması merak uyandırdı.
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Bireysel antrenörle ekstra çalışma
Kahire’de bireysel antrenörü Ahmed Gamil tarafından özel program eşliğinde çalıştırılan Mohamed’in, sahadan uzak olmasına karşın bu sıkı çalışma sayesinde Galatasaray’a son derece fit geldiği öğrenildi.
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