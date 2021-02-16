Son dakika haberleri - Mostafa Mohamed'in sırrı ortaya çıktı! Fiziği...

Oynamadan geldi, 4’te 4 yaptı Mostafa, transferinden önce ülkesinde takımı Zamalek ile uzun bir süre futboldan uzak kalırken, Mısır ekibinin son 7 maçından sadece 2’sinde oynadı. Sarı-kırmızılılarda ise biri kupada üçü ligde dört maçta sahaya çıktı, dört gol attı.