Son dakika haberleri: Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

"EMRE BELÖZOĞLU MUHATABIM DEĞİL" "İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon € dediniz, şimdi 7 milyon € diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var."