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• 12 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!

Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Help Steps uygulaması ile iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu.

• 12 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:
1ALİ KOÇA SERT SÖZLER
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ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Help Steps uygulaması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

2DOĞRU YOLDAN AYRILMAYIN

"DOĞRU YOLDAN AYRILMAYIN"

Galatasaray, Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. İmza töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar ve kesimler, sizi zayıf ve temsilden uzak görür! Size akıl vermeye başlarlar! Akıl, akıldan üstündür, 10 yaşındaki çocuktan bile akıl alabilirim ama siz devamlı olarak, hukuk içinde kalmak isterken, sizi küçük görürler! Hırsızlık yapmazsanız, belki evdekiler de sizi küçük görecek ama doğru yoldan ayrılmayın! Bize bunu öğrettiler. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar." ifadelerini kullandı.

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"TFF DOĞRU YOLA GİRMELİ"

"TFF doğru yola girmeli. Bizim yolumuza değil, doğru yola girmeli. Galatasaray olarak doğru işler yapıyoruz. Yapılamayacak taleplerde bulunmadık, kendimiz için taleplerde bulunmadık."

4BİZ BIKTIK YA

"BİZ BIKTIK YA"

"Maç saati 16:00'ya alınmış, Kasımpaşa yazılı başvurmamızı istedi, yayıncı kuruluşa da başvurduk. Gelir kaybı olmasına rağmen yayıncı kuruluş kabul etti, yayıncı kuruluşa teşekkür ettim. Beşiktaş'ın da bu talebi olursa, kabul edebileceklerini söylediler. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!"

5SANKİ FENERBAHÇEYE YENİLDİK

"SANKİ FENERBAHÇE'YE YENİLDİK"

"Fenerbahçe maçı ne oldu? Beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Arkadaşlara da dedim ama 'Pusudan atışlar başlar."

6HAKEMLERDEN EN ÇOK ZARARI BİZ GÖRDÜK

"HAKEMLERDEN EN ÇOK ZARARI BİZ GÖRDÜK"

"Alanya maçında yenildik, 5 dakika daha olsa ne olurdu? Penaltı verilse ne olurdu? Biz bunları öne almadık. Ancak görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi.' Yav verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük."

7ALİ KOÇA SERT SÖZLER

ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER

"17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin."

8EMRE BELÖZOĞLU MUHATABIM DEĞİL

"EMRE BELÖZOĞLU MUHATABIM DEĞİL"

"İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon € dediniz, şimdi 7 milyon € diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var."

9KAVGA ÇIKSIN İSTEMİYORUZ

"KAVGA ÇIKSIN İSTEMİYORUZ"

"Bu derbi öncesi istihbarat aldık. Konuştuklarımız, bildiklerimizin %5'i. Kavga çıksın istemiyoruz. Taraftarımız fizik tepki versin istemiyoruz. 'Bunlar kim?' dedik, bizi durduruyorsunuz. Bence TFF'den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak 150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Duymadım, bilmiyorum. TFF ile yazışmam var, olaydan çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Sadece 1907 değil, diğer tüm localarda insan vardı. Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki 'Şifre 1907'ydi. 1907 diyen herkes girdi.' Ben mertlikten yanayım, biz aptal değiliz."

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