• 12 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler!
Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Help Steps uygulaması ile iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundu.
• 12 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:
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ALİ KOÇ'A SERT SÖZLER
Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Help Steps uygulaması ile iş birliği anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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"DOĞRU YOLDAN AYRILMAYIN"
Galatasaray, Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı. İmza töreninde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar ve kesimler, sizi zayıf ve temsilden uzak görür! Size akıl vermeye başlarlar! Akıl, akıldan üstündür, 10 yaşındaki çocuktan bile akıl alabilirim ama siz devamlı olarak, hukuk içinde kalmak isterken, sizi küçük görürler! Hırsızlık yapmazsanız, belki evdekiler de sizi küçük görecek ama doğru yoldan ayrılmayın! Bize bunu öğrettiler. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar." ifadelerini kullandı.
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"BİZ BIKTIK YA"
"Maç saati 16:00'ya alınmış, Kasımpaşa yazılı başvurmamızı istedi, yayıncı kuruluşa da başvurduk. Gelir kaybı olmasına rağmen yayıncı kuruluş kabul etti, yayıncı kuruluşa teşekkür ettim. Beşiktaş'ın da bu talebi olursa, kabul edebileceklerini söylediler. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya!"
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"HAKEMLERDEN EN ÇOK ZARARI BİZ GÖRDÜK"
"Alanya maçında yenildik, 5 dakika daha olsa ne olurdu? Penaltı verilse ne olurdu? Biz bunları öne almadık. Ancak görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi.' Yav verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük."
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"EMRE BELÖZOĞLU MUHATABIM DEĞİL"
"İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Biz sadece transferle ilgili sorular sorduk. Hiçbir zaman hakaret etmedim, suçlamadım. Ben sadece sordum. Ben Sadece sorular sordum, TFF'ye sordum, rakibe sordum. Bana 10 milyon € dediniz, şimdi 7 milyon € diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin? Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var."
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"KAVGA ÇIKSIN İSTEMİYORUZ"
"Bu derbi öncesi istihbarat aldık. Konuştuklarımız, bildiklerimizin %5'i. Kavga çıksın istemiyoruz. Taraftarımız fizik tepki versin istemiyoruz. 'Bunlar kim?' dedik, bizi durduruyorsunuz. Bence TFF'den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak 150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Duymadım, bilmiyorum. TFF ile yazışmam var, olaydan çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Sadece 1907 değil, diğer tüm localarda insan vardı. Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki 'Şifre 1907'ydi. 1907 diyen herkes girdi.' Ben mertlikten yanayım, biz aptal değiliz."
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