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• 13 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:

Son dakika | Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına çıktı! 81. dakikada maça damga vuran olay...

Premier Lig'de Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk etti. Dev maçta Ozan Kabak ilk kez 11'de yer alırken ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü de ilk 11'deydi.

• 13 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
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Premier Lig'de Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk etti. Dev maçta Ozan Kabak ilk kez 11'de yer alırken ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü de ilk 11'deydi.

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Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City ile Liverpool, King Power'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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Liverpool formasıyla ilk maçına çıkan Ozan Kabak, Leicester City'nin ilk yarıda Vardy ile yakaladığı net pozisyonda kritik bir hata yapmasına rağmen Vardy topu direğe nişanladı.

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Konuk Liverpool maçın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlandı. Klopp yönetiminde geçtiğimiz sezona damga vuran fakat bu yıl sürpriz puan kayıplarıyla zirvenin bir hayli uzağında kalan Liverpool, King Power'da da etkisiz kaldı.

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Maçın ikinci yarısına Liverpool çok hızlı başladı. Kırmızılar 67. dakikada Mohamed Salah ile öne geçti. mısırlı süper yıldız bu sezon 17. golünü kaydetti.

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Liverpool'un öne geçmesinin ardından Leicester City rakip kalede baskısını artırdı. Özellikle Barnes, Maddison ve Vary üçlüsüyle gol arayan ev sahibi 7 dakikada Liverpool'u dağıttı.

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Golden hemen sonra Leicester City, Maddison'un yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR bu pozisyonda devreye girdi ve faulun ceza sahası dışında yapıldığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

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İptal olan penaltı gole dönüştü. Maçın 78. dakikasında James Maddison'un serbest vuruştan kaydettiği golle eşitliği sağlayan ev sahibi 81 dakikada Alisson Becker ve Ozan Kabak'ın ortaklaşa hatası sonrası Vardy ile 2-1 öne geçti.

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3 dakikada kalesinde 2 gol gören Liverpool'da defansif konsantrasyon dağıldı ve 85. dakikada Harvey Barnes skoru 3-1 yaptı. Ozan Kabak ile ikili mücadele rakibine göre daha hızlı olan Barnes, Alisson'un yanından topu filelere gönderdi.

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Leicester City bu galibiyetin ardından puanını 46'ya yükseltti ve Liverpool ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Liverpool ise 40 puanla 4. sırada kaldı.

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Liverpool son 5 maçta 3. mağlubiyetini alırken bu karşılaşmalarda kalesinde 10 gol görerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Van Dijk ve Matip'in sakatlığı sonrası defansif organizasyonu bozulan Liverpool'un Leicester City karşısında da defansif anlamda çok zor anlar yaşadığı görüldü.

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Leicester City'nin Vardy ile attığı golde büyük hatası olan Brezilyalı kaleci Alisson'un golün ardından oldukça gergin olduğu görüldü. Brezilyalı kalecinin Ozan Kabak'a seslendiği o an kameralara böyle yansıdı...

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Alisson Becker ile Ozan Kabak'ın Vardy'nin attığı golde çarpıştığı o an dikkatlerden kaçmazken taraftarlar Alisson Becker'e büyük tepki gösterdi.

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Maçın ardından iki milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak bir araya gelerek maçı değerlendirdi. Karşılaşmada Leicester City forması giyen bir başka milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise süre alamadı.

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