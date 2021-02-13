• 13 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
Son dakika | Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına çıktı! 81. dakikada maça damga vuran olay...
Premier Lig'de Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk etti. Dev maçta Ozan Kabak ilk kez 11'de yer alırken ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü de ilk 11'deydi.
• 13 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
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Premier Lig'de Leicester City King Power Stadyumu'nda son şampiyon Liverpool'u konuk etti. Dev maçta Ozan Kabak ilk kez 11'de yer alırken ev sahibi ekipte Çağlar Söyüncü de ilk 11'deydi.
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