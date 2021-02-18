Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Erling Haaland rekor kırdı, Cristiano Ronaldo yıkıldı...

Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.