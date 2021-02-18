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• 18 Şubat 2021 - 01:29 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Erling Haaland rekor kırdı, Cristiano Ronaldo yıkıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

• 18 Şubat 2021 - 01:29 • Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan fırtınası iki maçla devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

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İspanya temsilcisi Sevilla, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

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Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu.

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Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol daha atması halinde turnuvada en çok gol atan Norveçli futbolcu unvanını ele geçirecek.

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Gecenin bir diğer maçında Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

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Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

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Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi. Mücadelenin rövanşı 9 Mart'ta Allianz Stadı'nda oynanacak.

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