• 18 Şubat 2021 - 01:29 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Erling Haaland rekor kırdı, Cristiano Ronaldo yıkıldı...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.
• 18 Şubat 2021 - 01:29 • Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan fırtınası iki maçla devam etti. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.
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Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
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