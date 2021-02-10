Son dakika haberleri - Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı! 'Erol Bulut yerine aday gösterilen Aykut Kocaman'a...'

İkisi daha eşit, F.Bahçe değil! - Attila Gökçe (Milliyet) George Orwell’in Hayvan Çiftliği’nde dile getirdiği “Herkes eşittir, bazıları daha eşittir” deyişi, onun ölümünden sonra (1950) edebiyat, felsefe, sosyoloji ve elbette spor dünyasında sıkça tartışılan retorik halini aldı. Süper Lig’in zirvesine baktığınızda Üç Büyükler’in de şaşılacak bir eşitlikle sıralandığını görüyorsunuz.21 takımlı “topal” ligde üçü de eşit maç sayısıyla (23) buluştukları haftada eşit puanla (48) zirveyi oluşturuyorlar. Dahası, kazandıkları (15), beraberlikleri (3), kaybettikleri maçlar da (5) eşit.Fenerbahçe-Galatasaray (0-1) derbisinden sonra ortaya çıkan bu durum, ister istemez “hangisinin daha eşit” olduğu sorusunu akla getiriyor.Ara transferde “limitlere rağmen” yaptıkları “akıllı” hamleler, maçlardaki oyuncu tercihleri, teknik ve taktik değerlendirmelerin ışığı altında “daha eşit” olan bazılarını arayabiliriz.Bir antrenör dostum, “Beşiktaş’ta Sergen Hoca çok iyi bir kadro oluşturdu. Sabırlı ve ustaca bir çalışmayla takımını (şampiyon adayı) olarak zirveye taşıdı” dedi, “Yine de unutmamak gerekir ki bu ligde her türlü veri, Fatih Terim’in tecrübesi ve ustalığıyla hesaplanmak zorunda.” İkisinin farklı nedenlerle daha ağır bastığını anlattı. O halde daha eşit olanlar Galatasaray ve Beşiktaş!