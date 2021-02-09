Antakya Gazetesi
• 09 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Hatayspor, Aaron Boupendza'yı resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Son dakika transfer açıklaması... Süper Lig'de kaydettiği 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan transferin gözde ismi Boupendza ile ilgili Hatayspor'dan flaş açıklama geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan Gabon'lu golcünün durumu ile ilgili konuştu.
Antakya Gazetesi
• 09 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:
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17 golle krallık koltuğunda oturuyor
Süper Lig'de Aaron Boupendza fırtınası esiyor. Gabonlu golcü bu sezon toplam rakip ağları 17 kez havalandırarak krallık yarışında açık ara zirveye kuruldu.
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"5.5 milyon euro teklif geldi"
"Boupendza'yı, İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5.5 milyon euro ve 5 Milyon 150 bin euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz.
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