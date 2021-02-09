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Antakya Gazetesi
• 09 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Hatayspor, Aaron Boupendza'yı resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Son dakika transfer açıklaması... Süper Lig'de kaydettiği 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan transferin gözde ismi Boupendza ile ilgili Hatayspor'dan flaş açıklama geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra bazı Avrupa kulüplerinin radarında olan Gabon'lu golcünün durumu ile ilgili konuştu.

Antakya Gazetesi
• 09 Şubat 2021 - 14:10 • Son Güncelleme:
117 golle krallık koltuğunda oturuyor
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17 golle krallık koltuğunda oturuyor

Süper Lig'de Aaron Boupendza fırtınası esiyor. Gabonlu golcü bu sezon toplam rakip ağları 17 kez havalandırarak krallık yarışında açık ara zirveye kuruldu.

2Transferde 1 numaralı hedef

Transferde 1 numaralı hedef

Gabonlu futbolcu sol ayağı ile attığı zorluk derecesi yüksek goller, hızı ve dripling yeteneği ile Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa'nın bazı kulüplerinin transferde 1 numaralı hedefi haline geldi.

3Lucescunun takımı Dinamo Kiev de istedi

Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev de istedi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde fiyatını sorduğu yıldız forveti Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu da istemiş ancak iki kulüp şartlarda anlaşamamıştı.

4Mesut Özille birlikte oynamak isterim demişti

"Mesut Özil'le birlikte oynamak isterim" demişti

Yıldız futbolcu Hatayspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli takımın yıldızı Mesut Özil'le fotoğraf çektirmiş ve bir röportajda "Mesut Özil'le birlikte oynamak isterim" demişti.

5Başkan Lütfü Savaştan transfer açıklaması

Başkan Lütfü Savaş'tan transfer açıklaması

Hatay Büyükşehir Belediye (BŞB) Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Boupendza ile ilgili flaş açıklama yaptı.

6İstanbuldan 4 takım teklifte bulundu

"İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu"

Başkan Savaş, "Boupendza için İstanbul'dan 4 takım teklifte bulundu. Boupendza, Hatay'da mutlu. Değerini bulduğu zaman, oyuncunun da isteği doğrultusunda transferi gerçekleşebilir" dedi.

75.5 milyon euro teklif geldi

"5.5 milyon euro teklif geldi"

"Boupendza'yı, İstanbul'dan Başakşehir ve 3 büyük takımımız istedi. Bunun dışında Ukrayna, Rusya ve İtalya'dan isteyenler oldu. 5.5 milyon euro ve 5 Milyon 150 bin euro teklifler geldi. Ayrıca bonuslar da vardı. Ama bu tarz yetenekli futbolcuları çok fazla göremiyorsunuz.

8En iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada

"En iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada"

Şu anda Avrupa piyasasında en iyi çıkış yapan 25 oyuncu içinde 8. sırada. Ben inanıyorum ki, ikinci yarıda daha çok çıkış yapacaktır. Hatayspor, oyuncunun kıymetini biliyor.

9Yıl sonunda değerlendirme yapacağız

"Yıl sonunda değerlendirme yapacağız"

Futbolcumuz da, Hatayspor'un kıymetini biliyor. Burada mutlu. Yıl sonunda değerlendirme yapacağız. Hem Boupendza'nın hem de Hatayspor'un hayrına olacaksa, transferi gerçekleşir.

10Haziran ayında düşünerek hareket edeceğiz

"Haziran ayında düşünerek hareket edeceğiz"

Biz, onun futbol hayatına ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve teklif de Hatayspor'u tatmin ederse, transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler değerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında, hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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