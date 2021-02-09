Son Dakika | Hatayspor, Aaron Boupendza'yı resmen açıkladı! Fenerbahçe...

"Haziran ayında düşünerek hareket edeceğiz" Biz, onun futbol hayatına ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak bir kulüp bulursak ve teklif de Hatayspor'u tatmin ederse, transfer yolunu seçeriz. Ancak şu ana kadar gelen teklifler değerinde olmadığı için bizimle yola devam etti. Haziran ayında, hem kendisini hem de takımı düşünerek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.