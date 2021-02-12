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Yeniasır
• 12 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:

Son dakika | İrfan Can Eğribayat bombası! Süper Lig devi...

Son dakika transfer gelişmesi... Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon yaptığı kurtarışlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig devi, genç eldivenin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Yeniasır
• 12 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Dikkat çeken performans
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Dikkat çeken performans

Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı.

2Ümit Milli Takımın da kalesini koruyor

Ümit Milli Takım'ın da kalesini koruyor

Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 22 yaşındaki eldiven Süper Lig devinin radarına takıldı.

3Terim listesine ekledi

Terim listesine ekledi

Takımına gelecek vaat eden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ı da listesine ekledi.

4As kaleciyi performansıyla yedek bıraktı

As kaleciyi performansıyla yedek bıraktı

Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.

5Bir süredir izletiyor

Bir süredir izletiyor

Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi.

6Süper Ligde 21 maçta forma giydi

Süper Lig'de 21 maçta forma giydi

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 5 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

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