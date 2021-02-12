Yeniasır
• 12 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
Son dakika | İrfan Can Eğribayat bombası! Süper Lig devi...
Son dakika transfer gelişmesi... Göztepe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon yaptığı kurtarışlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig devi, genç eldivenin transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Yeniasır
• 12 Şubat 2021 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Dikkat çeken performans
Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı.
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Terim listesine ekledi
Takımına gelecek vaat eden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can'ı da listesine ekledi.
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