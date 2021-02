Son dakika | İrfan Can Eğribayat bombası! Süper Lig devi...

As kaleciyi performansıyla yedek bıraktı Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.