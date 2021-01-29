• 29 Ocak 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
Son dakika | İrfan Can Kahveci'nin transfer olmak istediği kulübü açıkladı!
Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan yıldızı... Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmen talip olduğu milli futbolcu ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
• 29 Ocak 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
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Transfer gündeminin 1 numaralı konusu
Ocak ayı transfer döneminde futbol gündeminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci... Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladığı İrfan ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
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"İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar"
Marsilya’nın 14 milyon euro teklif edip, milli futbolcuyu kadrosuna katabileceğini de sanmıyorum. Burada gerçek alıcı Galatasaray... İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar. Bu transfer gerçekleşirse forması garantide. Belki de efsanelerden biri olacak, tarihe geçecek. Başkanlar geçen hafta görüştü. Galatasaray verebileceği rakamı Başakşehir’e bildirdi.
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"Türkiye'de 10 milyon euro edecek futbolcu yok"
Ama şunu unutmayalım şu anda Türkiye’de İrfan Can da buna dahil, 10 milyon euro edecek futbolcu yok. Milli futbolcu kadroya katılacak diye bir yere kadar riske girilir. Başkan Mustafa Cengiz’in yerinde olsam bir daha Başakşehir’in kapısını çalıp ille de bu transfer olsun diye talepte bulunmam.
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"Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor"
Benim üzüldüğüm kendisi çok karakterli bir futbolcu. Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor. Keşke mutlu olacağı bir kulüpte kariyerini devam ettirebilse. Şu dakikadan sonra bu transfer gerçekleşmezse, İrfan Can, Başakşehir’de futbol oynamaya devam etse takımına ne kadar faydalı olabilir?
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"İrfan'ın Avrupa Şampiyonası hayali var"
Haziran ayında Avrupa Şampiyonası var. İrfan’ın da bütün hayali burada A Milli formayı giyip, yıldızlaşmak. İnşallah bu düşüncesi gerçekleşir. Ama gördüğüm kadarıyla bundan sonra kendisi için zor bir dönem başlayacak. Dilerim bu dönemi fazla sıkıntı çekmeden atlatır.
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