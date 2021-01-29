Son dakika | İrfan Can Kahveci'nin transfer olmak istediği kulübü açıkladı!

"Türkiye'de 10 milyon euro edecek futbolcu yok" Ama şunu unutmayalım şu anda Türkiye’de İrfan Can da buna dahil, 10 milyon euro edecek futbolcu yok. Milli futbolcu kadroya katılacak diye bir yere kadar riske girilir. Başkan Mustafa Cengiz’in yerinde olsam bir daha Başakşehir’in kapısını çalıp ille de bu transfer olsun diye talepte bulunmam.