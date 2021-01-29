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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | İrfan Can Kahveci'nin transfer olmak istediği kulübü açıkladı!
• 29 Ocak 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:

Son dakika | İrfan Can Kahveci'nin transfer olmak istediği kulübü açıkladı!

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan yıldızı... Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin resmen talip olduğu milli futbolcu ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

• 29 Ocak 2021 - 08:14 • Son Güncelleme:
1Transfer gündeminin 1 numaralı konusu
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Transfer gündeminin 1 numaralı konusu

Ocak ayı transfer döneminde futbol gündeminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci... Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladığı İrfan ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

2Oyuncuyu almak isteyen tek kulüp Galatasaray

"Oyuncuyu almak isteyen tek kulüp Galatasaray"

"Her zaman olduğu gibi İrfan Can Kahveci transferinde de yine komedi yaşanıyor. Burada futbolcunun oynayacağı takımı kendi seçme şansı hiç yok gibi. Gerçekten oyuncuyu almak isteyen bir tek kulüp var; o da Galatasaray."

3Gümüşdağ büyük baskı altında

"Gümüşdağ büyük baskı altında"

Önce şunu söyleyeyim, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a hiç kimse gönül koymasın. Kendisi çok büyük baskı altında. Başkana, her taraftan telefonlar geliyor. Artık iş öyle bir noktaya vardı ki basın mensupları bile aracı oluyor.

4F.Bahçenin kadrosunda çok fazla bu tipte oyuncu var

"F.Bahçe'nin kadrosunda çok fazla bu tipte oyuncu var"

Şu anda İrfan Can’ın transferi açık artırmaya çıktı. Ben, Fenerbahçe’nin gerçek anlamda İrfan’ı istediğini düşünmüyorum. Kadrosunda çok fazla bu tipte oyuncu var. Ama burada amaç ne bilemiyorum.

5İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar

"İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar"

Marsilya’nın 14 milyon euro teklif edip, milli futbolcuyu kadrosuna katabileceğini de sanmıyorum. Burada gerçek alıcı Galatasaray... İrfan Can’ın da istediği kulüp sarı-kırmızılılar. Bu transfer gerçekleşirse forması garantide. Belki de efsanelerden biri olacak, tarihe geçecek. Başkanlar geçen hafta görüştü. Galatasaray verebileceği rakamı Başakşehir’e bildirdi.

6Türkiyede 10 milyon euro edecek futbolcu yok

"Türkiye'de 10 milyon euro edecek futbolcu yok"

Ama şunu unutmayalım şu anda Türkiye’de İrfan Can da buna dahil, 10 milyon euro edecek futbolcu yok. Milli futbolcu kadroya katılacak diye bir yere kadar riske girilir. Başkan Mustafa Cengiz’in yerinde olsam bir daha Başakşehir’in kapısını çalıp ille de bu transfer olsun diye talepte bulunmam.

7Her şeyin bir ederi var

"Her şeyin bir ederi var"

Her şeyin bir ederi var. Rekabet sahanın içinde olmalı. Transfer şampiyonu olmak hiçbir kulübe fayda sağlamaz, sınıf atlatmaz... Galatasaray da bu konuda frene basmalı. Şayet İrfan Can’ın çok talibi varsa, versin Başakşehir’in istediği parayı alsın, hayrını görsün.

8Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor

"Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor"

Benim üzüldüğüm kendisi çok karakterli bir futbolcu. Arda, Taylan ve Oğulcan ile yediği içtiği ayrı gitmiyor. Keşke mutlu olacağı bir kulüpte kariyerini devam ettirebilse. Şu dakikadan sonra bu transfer gerçekleşmezse, İrfan Can, Başakşehir’de futbol oynamaya devam etse takımına ne kadar faydalı olabilir?

9İrfanın Avrupa Şampiyonası hayali var

"İrfan'ın Avrupa Şampiyonası hayali var"

Haziran ayında Avrupa Şampiyonası var. İrfan’ın da bütün hayali burada A Milli formayı giyip, yıldızlaşmak. İnşallah bu düşüncesi gerçekleşir. Ama gördüğüm kadarıyla bundan sonra kendisi için zor bir dönem başlayacak. Dilerim bu dönemi fazla sıkıntı çekmeden atlatır.

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