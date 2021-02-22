Son dakika - Islam Slimani'den olay Fenerbahçe sözleri! "Tek hatam Türkiye'ye gitmek"

"F.Bahçe'de bana güvenen bir teknik adam vardı" 6 aylığına Newcastle United'a gittim, 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Hayır, oynamadım çünkü sakattım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı, beni oynattı.