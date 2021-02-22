Sporx
• 22 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
Son dakika - Islam Slimani'den olay Fenerbahçe sözleri! "Tek hatam Türkiye'ye gitmek"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, sarı-lacivertli günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa'da bir röportaj verdi Slimani, Türkiye'de geçirdiği günlere değindi.
Sporx
• 22 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
1
2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında yer alan Islam Slimani, Fransa'da bir röportaj verdi ve Türkiye'de geçirdiği günlere de değindi.
3
5
7
8
"Nantes'e transfer olacaktım ancak..."
2013'te Nantes'e transfer olacaktım ancak yöneticilerin saygısızlığı nedeniyle gitmedim. Benimle temasa geçtiklerine tecrübe edineceğim ile ilgili sözler verdiler ancak pazarlıklar başladığında masaya başka şeyler gelmeye başladı. Ben de transferden vazgeçmek zorunda kaldım.
9
10