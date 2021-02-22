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Sporx
• 22 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:

Son dakika - Islam Slimani'den olay Fenerbahçe sözleri! "Tek hatam Türkiye'ye gitmek"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Islam Slimani, sarı-lacivertli günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransa'da bir röportaj verdi Slimani, Türkiye'de geçirdiği günlere değindi.

Sporx
• 22 Şubat 2021 - 17:22 • Son Güncelleme:
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2018-19 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında yer alan Islam Slimani, Fransa'da bir röportaj verdi ve Türkiye'de geçirdiği günlere de değindi.

2F.Bahçede bana güvenen bir teknik adam vardı

"F.Bahçe'de bana güvenen bir teknik adam vardı"

6 aylığına Newcastle United'a gittim, 4 ayı sakatlıkla geçti. İnsanlar bunun bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Hayır, oynamadım çünkü sakattım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı, beni oynattı.

3İdmanlara çıkamayacağımı söylediler

"İdmanlara çıkamayacağımı söylediler"

"Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler."

4Tek hatam Türkiyeye gitmekti

"Tek hatam Türkiye'ye gitmekti"

Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti.

5Aklımda sadece bir intikam vardı

"Aklımda sadece bir "intikam" vardı"

"2018 yazında Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece bir "intikam" vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi."

6Önümüzde zorlu bir görev var

"Önümüzde zorlu bir görev var"

Olympique Lyon harika bir takım ve taraftarları da başarıya endekslenmiş durumda. Önümüzde zorlu bir görev var. Benim kazanma anlayışım var, bunun için fedakarlık yapmaya hazırım.

7Neredeyse 1 hafta boyunca uyuyamadım

"Neredeyse 1 hafta boyunca uyuyamadım"

Cezayir Milli Takımı'ndan ilk kez davet aldığımda inanılmaz bir mutluluk yaşadım. Neredeyse 1 hafta boyunca uyuyamadım. Vahid Halilovic bana çok destek oldu, benim uluslararası tecrübe edinmemi sağladı.

8Nantese transfer olacaktım ancak...

"Nantes'e transfer olacaktım ancak..."

2013'te Nantes'e transfer olacaktım ancak yöneticilerin saygısızlığı nedeniyle gitmedim. Benimle temasa geçtiklerine tecrübe edineceğim ile ilgili sözler verdiler ancak pazarlıklar başladığında masaya başka şeyler gelmeye başladı. Ben de transferden vazgeçmek zorunda kaldım.

9Benim yeteneklerimin farkına vardı

"Benim yeteneklerimin farkına vardı"

2013 yazında Sporting'e transfer oldum. Profesyonel futbolun sanatsal yönlerini bana öğrettiler, Avrupa da benim yeteneklerimin farkına vardı.

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