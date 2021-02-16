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• 16 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:
Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni 'Ozan Tufan'ı! Transfer operasyonu...
Spor Toto Süper Lig'de şimdiden gelecek sezonun planlarını yapan Fenerbahçe'ni scout ekibi, çalışmalarını şimdiden başlattı. Sarı-lacivertliler, yeni 'Ozan Tufan' olarak adlandırılan genç oyuncu için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Takvim
• 16 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:
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Ocak ayında 4 transfer birden
Yaz transfer döneminde tam 18 futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında da Attila Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmişti.
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Geleceğe yatırım kararı...
Transferde geleceğe dönük yatırımlar yapma kararı alan Fenerbahçe'de scout ekibi, 'Yeni Ozan Tufan' olarak gösterilen genç oyuncuyu gündemine aldı.
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Hedef Ozan İsmail Koç
Sarı-lacivertli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Ozan İsmail Koç için harekete geçti.
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