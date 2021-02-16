Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni 'Ozan Tufan'ı! Transfer operasyonu...

Sağ bekte de görev alabiliyor Asıl görev yeri orta saha olan Ozan İsmail, tıpkı Ozan Tufan gibi gerektiğinde sağ bekte de forma giyebiliyor. Bursaspor'un gençlerinin bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans sonrası Avrupa'dan da bazı takımların Ozan İsmail Koç'u izlediği biliniyor.