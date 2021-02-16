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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni 'Ozan Tufan'ı! Transfer operasyonu...
Takvim
• 16 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:

Son dakika | İşte Fenerbahçe'nin yeni 'Ozan Tufan'ı! Transfer operasyonu...

Spor Toto Süper Lig'de şimdiden gelecek sezonun planlarını yapan Fenerbahçe'ni scout ekibi, çalışmalarını şimdiden başlattı. Sarı-lacivertliler, yeni 'Ozan Tufan' olarak adlandırılan genç oyuncu için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Takvim
• 16 Şubat 2021 - 13:44 • Son Güncelleme:
1Ocak ayında 4 transfer birden
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Ocak ayında 4 transfer birden

Yaz transfer döneminde tam 18 futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında da Attila Szalai, Mesut Özil, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmişti.

2Geleceğe yatırım kararı...

Geleceğe yatırım kararı...

Transferde geleceğe dönük yatırımlar yapma kararı alan Fenerbahçe'de scout ekibi, 'Yeni Ozan Tufan' olarak gösterilen genç oyuncuyu gündemine aldı.

3Hedef Ozan İsmail Koç

Hedef Ozan İsmail Koç

Sarı-lacivertli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Ozan İsmail Koç için harekete geçti.

4Ümit Milli Takıma kadar yükseldi

Ümit Milli Takım'a kadar yükseldi

Gerek fizik gerek ise oyun stili olarak Ozan Tufan'ı andıran genç oyuncu, yeşil-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performansla Ümit Milli Takıma kadar yükselmişt

5Scout ekibi takipte

Scout ekibi takipte

Fenerbahçe scout ekibinin 20 yaşındaki futbolcuyu mercek altına aldığı ve sunulacak rapora göre sarı-lacivertli yönetimin Ozan İsmail için sezon sonu harekete geçebileceği belirtildi.

6Sağ bekte de görev alabiliyor

Sağ bekte de görev alabiliyor

Asıl görev yeri orta saha olan Ozan İsmail, tıpkı Ozan Tufan gibi gerektiğinde sağ bekte de forma giyebiliyor. Bursaspor'un gençlerinin bu sezon ortaya koyduğu başarılı performans sonrası Avrupa'dan da bazı takımların Ozan İsmail Koç'u izlediği biliniyor.

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