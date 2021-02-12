Son dakika kar haberleri | Galatasaray - Kasımpaşa için resmi açıklama geldi

Hatta Kasımpaşa Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç da yaptığı açıklamada, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik." ifadelerini kullanarak Galatasaray'a destek çıkmıştı.