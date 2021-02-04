• 04 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
Son dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı tarih yazmaya devam ediyor! 3 gol birden...
Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor. Milli yıldız, Lille'in deplasmanda gol-şov yaptığı Bordeaux maçına da damga vurdu, çıkışını sürdürdü.
• 04 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
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Bordeaux'ya konuk oldular
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Bordeaux'ya konuk oldu.
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