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Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Son dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı tarih yazmaya devam ediyor! 3 gol birden...
• 04 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:

Son dakika | Lille'de Yusuf Yazıcı tarih yazmaya devam ediyor! 3 gol birden...

Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Yusuf Yazıcı fırtınası esmeye devam ediyor. Milli yıldız, Lille'in deplasmanda gol-şov yaptığı Bordeaux maçına da damga vurdu, çıkışını sürdürdü.

• 04 Şubat 2021 - 08:00 • Son Güncelleme:
1Bordeauxya konuk oldular
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Bordeaux'ya konuk oldular

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Bordeaux'ya konuk oldu.

2Burak Yılmaz kadroda yok

Burak Yılmaz kadroda yok

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise kadroda yer almadı.

3İkinci yarıda sonuca gittiler

İkinci yarıda sonuca gittiler

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Lille ikinci yarıda attığı gollerle zafere ulaştı.

454te sahneye çıktı

54'te sahneye çıktı

Konuk ekipte 54. dakikada Yusuf Yazıcı sahne aldı, ve milli futbolcu attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

5Weah ve Lihadjinin golleri skoru belirledi

Weah ve Lihadji'nin golleri skoru belirledi

66. dakikada Timothy Weah, Lille'i 2-0'lık üstünlüğe taşırken 89. dakikada Isaac Lihadji'nin golü sonucu belirledi ve Lille zorlu deplasmandan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

6Yusuf Yazıcı 13 gole ulaştı

Yusuf Yazıcı 13 gole ulaştı

Üst üste ikinci lig maçında da golle buluşan Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız ekibinin formasıyla 13. golünü kaydetti.

7Fransa Liginde 7, Avrupa Liginde 6 gol...

Fransa Ligi'nde 7, Avrupa Ligi'nde 6 gol...

Ligde 7, Avrupa Ligi'nde ise 6 golü bulunan Yazıcı bu istatistiğe 26 maçta ulaştı. Milli futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

8Lilleden Yusufa kutlama

Lille'den Yusuf'a kutlama

Maçtan sonra Lille sosyal medya hesabından Türk bayrakları ile 'YY' paylaşımı yaparak Yusuf Yazıcı'yı kutladı. Lille aldığı galibiyetle 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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