Son Dakika | Maç sonu olay yaratan sözler! 'Mesut Özil bu forvetlerle nasıl oynayacak?'

Her ne kadar ikinci yarı Sivasspor daha baskın olsa da iki hocanın hamleleri ardından iki takımın da futbol kalitesinde ve temposunda bir değişiklik olmadı. Sivasspor Cofie ve Goiano’yu sahaya sürerken Fenerbahçe son çare olarak Mert Hakan ile Caner’i değiştirip Caner’in ortalarından fırsat bulmayı düşündü. Çünkü maçın son çeyreğinde üçüncü bölgede çoğalabilen bir Fenerbahçe vardı. Ama Caner’in nadir ortalarını Sivas kalecisi Samassa topladı.Maçı soğuk kazandı.