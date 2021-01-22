• 22 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Maç sonu olay yaratan sözler! 'Mesut Özil bu forvetlerle nasıl oynayacak?'
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında zorlu Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
• 22 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin 1-1'lik beraberlikle ayrıldığı Sivasspor deplasmanının ardından spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından spor yazarlarının görüşleri...
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Ercan Güven: Yetiş Mesut Özil
Aslında soğuğa alışılamıyor galiba!.. Kimse suçlanamaz tabi; kürksüz yaratılmış her canlı sonuna kadar haklıdır bu konuda. Kar, kış, buzda Sivasspor da Fenerbahçe gibi yarı donmuş başladı maça. Henüz ikinci dakikada, geçen hafta en iyi topunu oynayan temassız stoper Tisserand’ın birlikte çıktığı uzun topu Yatabare’ye bırakması ve 5. dakikada sakatlanıp çıkması, yerine Lemos’un girmesi Fenerbahçe’yi en az soğuk kadar sersemletti.
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Çünkü, yeni kurguda son haftaların ileri çıkan Gustavo’su, uzun süre ne yapacağını kestiremedi. Gustavo’nun kararsızlığı Fenerbahçe’nin maça başladığı tempoyu düşürmesine neden oldu. Savunma ve forvet arasındaki bağı kopardı. Yumruk almış boksör gibiydi Fenerbahçe. Daha sonra ilk toparlanan Fenerbahçeli de Gustavo’ydu, o başka…
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Bu koşullarda maçı orta sahada kilitleyip savunma arkasına uzun toplarla rakip kaleye gitmek niyetiyle maça başlayan Sivasspor, “B” planına geçip sazı eline almak zorunda kaldı.Sivasspor’un baskısı 18. dakikada Yatabare’nin iki Fenerbahçe stoperi arasından kaleye sırtı dönükken topukla attığı tıngır mıngır golle sonuçlandı.
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Golden sonra Fenerbahçe’nin zor zamanları vardı. Forvet hattı orta sahaya asla yardım etmiyor, ileride kalıyor, boyu uzayan takım adeta ikiye bölünmüş şekilde oynuyordu. Ne kanatlar çalışıyordu, ne de uzaktan da olsa şut deneyen vardı. Valencia düşmüş, Thiam üşümüş, Pelkas bile bir görünüp bir kaybolur hale gelmişti. Oynatmayan, çabuk dönen, çabuk basan, rakip kalede çabuk çoğalan Sivasspor karşısında topu ileri taşıyacak Ozan’ın yokluğunu derinden hisseden Fenerbahçe, pozisyona girmek için tam 39 dakika beklemek zorunda kaldı, o da Thiam’ın kaleciden dönen çapraz şutuydu.
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Thiam’la bulduğu pozisyondan sonra adeta silkindi Fenerbahçe… Toparlandı, daha kompakt hale geldi ve Mert Hakan’ın zorlamasıyla rakip sahada kazanılan top penaltıya dönüşüp Fenerbahçe’nin soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı.Sıradan futboldan iki gol çıkan ilk yarı ardından ikinci yarıya sol kanadı aksayan Sivasspor ile temposuz Fenerbahçe Sivas’ta havayı daha da soğuttular.
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Her ne kadar ikinci yarı Sivasspor daha baskın olsa da iki hocanın hamleleri ardından iki takımın da futbol kalitesinde ve temposunda bir değişiklik olmadı. Sivasspor Cofie ve Goiano’yu sahaya sürerken Fenerbahçe son çare olarak Mert Hakan ile Caner’i değiştirip Caner’in ortalarından fırsat bulmayı düşündü. Çünkü maçın son çeyreğinde üçüncü bölgede çoğalabilen bir Fenerbahçe vardı. Ama Caner’in nadir ortalarını Sivas kalecisi Samassa topladı.Maçı soğuk kazandı.
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Mehmet Demirkol: Bu oyunla 1 puan harika
1 puan asla kötü değil ama Pelkas-Sosa-Caner-Gustavo-Samatta ve Valencia gibi oyuncular sahada olmasına rağmen oyunun sete ve baskıya dönemeyişi mutlaka analiz edilmeli. Ön taraf çok hareketsiz, alan boşaltma konusunda orta saha isteksiz, etkisiz ve plansızdı.
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Mert Hakan’ın yaşadığı sıkıntı Emre Akbaba’nınkine benziyor. 6 ya da 8 numarayı Fenerbahçe standardında oynamakta zorlanıyor. 360 dereceyi oynamak başka özellikler gerektiriyor. Bunu ileride yapabilir ama şu anda ön oyuncusu olarak oynayabilse mutlaka daha etkili olacak. Kaleyi gördüğünde çok değerli. Ancak ondan istenen farklı. Bu zaten organize akın üretiminde istatistiki olarak ligin kötülerinden olan Fenerbahçe’nin sorununu büyütüyor.
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İlk şut 39’da
Fenerbahçe’nin dün ilk şut girişimi 39. dakikada. 45 artıda gelen penaltı ise ilk isabetli şutu. Bu rakibin katı bir savunma yapmasından kaynaklanmıyordu. Aksine bu Sivasspor’un oyununa cevap verememektendi. Ön taraf çok hareketsiz, alan boşaltma konusunda orta saha isteksiz, etkisiz ve plansızdı. Açık söylemek gerekirse Sangare’nin şahsi çabası dışında alan kat etmek için hiçbir yol da görünmüyordu. Lemos ve Sadık’ın rakiplerine uzak ve temassız kalmasıyla gelen golden sonra Sivasspor’un oyun merkezini geri çekmesi Fenerbahçe’yi öne itti. Rıza Çalımbay muhtemelen bunu istememiştir. Ama Sarı-Lacivert forma buna itiyor olabilir.
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Analize muhtaç!
Erol Bulut’un takımının ise Sosa, Caner gibi oyuncular oyuna girdikten sonra dahi oyunu olgun bir pas oyununa çeviremeyişi üzerinde yine durmak lazım. 1 puan asla kötü değil ama oyunun; Pelkas-Sosa-Caner-Gustavo-Samatta, Valencia gibi oyuncular sahada olmasına rağmen en azından ihtiyaç olduğunda sete ve baskıya dönemeyişi mutlaka analiz edilmeli. Ankaragücü maçında az da olsa örneklerini görmüştük ama dün hiç yoktu.
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Faik Çetiner: Fenerbahçe beraberliğe üzüldü
Erol Bulut rakibin fizik gücünü ve hava şartlarını hesaba katmış, Sosa, Caner ve Serdar'ı riske etmemişti. Sadık stopere dönmüş, Ozan’ın yokluğunda gözler Mert Hakan’a çevrilmişti. Tisserand’ın ikramını Yatabare gole çevirse Fenerbahçe maça yenik başlayacaktı. Korkutan Tisserand sakatlanınca Erol hoca Lemos’u oyuna aldı.
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İlk golü bulan ev sahibi oldu. Fenerbahçe orta alanda topa sahip olmasına rağmen, yaratıcı oyuncu eksikliğini hissediyor, kanatları kullanamıyor ve pozisyon üretemiyordu. Sivasspor da skora göre kapanıyor, rakibi oynatmıyor, kendi de oynamıyordu. Fenerbahçe’de yine maçı koparmaya çalışanların başında Gustavo ve Pelkas geliyor, Mert Hakan da onlara ayak uydurmaya çalışıyordu.
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Ömer Üründül: Mesut Nasıl Oynayacak?
Fenerbahçe'de en çok Sangare, Gustavo ve daha da önemlisi iki stoperi beğendim! F.Bahçe'nin şu anda elinde 5 tane stoperi var. Tisserand, Serdar Aziz, Lemos, Sadık, Attila Szalai. Bunlardan hangi ikili en son tercih olur diye sorsanız Erol Bulut'a ve medyaya aynı cevap gelir: Lemos ve Sadık...
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Bugün de bu iki stoperde takım olarak yardımlaşma da alınca görevini yaptı. Hem fiziksel hem de yapılarının kanat forvetlerine uymadığı için en büyük sorun ileri uçta... Hatta maç izlerken bir ara düşündüm. Mesut bu forvetlerle nasıl diyalog kurup çok özel yeteneklerini sergileyecek. Bu arada her zaman beğendimi Rıza hocaya da hayretler içinde izledim.
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Erman Toroğlu: Beşiktaş Takım, Fenerbahçe Şahıs
İki maçı arka arkaya izledim. İki takım da şampiyonluk potasında. İkisinin de mali durumu iyi değil. Ama sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılara göre çok transfer yaptılar. Geçtiğimiz 6-7 haftadır iki takımı da izlediğimizde; Beşiktaş her maç biraz daha üstüne koyarak oynuyor.
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