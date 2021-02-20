Son dakika - Max Kruse'den olay transfer itirafı! Fenerbahçe...

"Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım" 2019'da Hasan Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ya da mesaj mı yolladı, tam hatırlamıyorum. Sonra Werder Bremen'den Claudio Pizarro bana ulaştı, yeni bir kulüp bulup bulmadığımı sordu. Ben de bir şeyler olabilir, biraz bekle dedim.