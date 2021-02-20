Sporx
• 20 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
Son dakika - Max Kruse'den olay transfer itirafı! Fenerbahçe...
Union Berlin'de forma giyen Max Kruse Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldızın itirafı dikkat çekti.
Sporx
• 20 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Union Berlin'e giden ve sarı-lacivertlilerden 3 milyon 750 bin euro tazminat alan Max Kruse, Alman basınına konuştu.
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