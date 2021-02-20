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Sporx
• 20 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:

Son dakika - Max Kruse'den olay transfer itirafı! Fenerbahçe...

Union Berlin'de forma giyen Max Kruse Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman yıldızın itirafı dikkat çekti.

Sporx
• 20 Şubat 2021 - 17:19 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra Union Berlin'e giden ve sarı-lacivertlilerden 3 milyon 750 bin euro tazminat alan Max Kruse, Alman basınına konuştu.

2Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım

"Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım"

2019'da Hasan Salihamidzic ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ya da mesaj mı yolladı, tam hatırlamıyorum. Sonra Werder Bremen'den Claudio Pizarro bana ulaştı, yeni bir kulüp bulup bulmadığımı sordu. Ben de bir şeyler olabilir, biraz bekle dedim.

3Bana geri dönmedi

"Bana geri dönmedi"

Ardından Salihamidzic tekrar iletişime geçti ve hafta içinde görüşelim dedi ancak geri dönmedi. Bu beni şaşırtmadı, büyük kulüpler 10 oyuncuyu birden arıyor ve bekletiyor, sonra kimi alacaklarına karar veriyorlar.

4Liverpoola gidebilirdim

"Liverpool'a gidebilirdim"

Bayern Münih'in ardından Jürgen Klopp ile görüştüm, Liverpool'a gidebilirdim. Çok hızlı gelişti her şey. Liverpool elindeki forvetleri göndermek istiyordu ancak Origi, Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, bu benim için bir hayal kırıklığı oldu.

5Kloppa kızgın değilim

"Klopp'a kızgın değilim"

Jürgen Klopp ile konuşmak harikaydı. Telefonda 1-2 kere konuştuk. Onunla her şey iyiydi, ona kızgın değilim. Görüşmeye de devam ediyoruz, fotoğraflar yolluyorum. Liverpool'a da, Bayern'e de hayır diyemezdim, her futbolcunun hayali bu kulüplerde oynamaktır.

6Dortmund benimle ilgilendi

"Dortmund benimle ilgilendi"

Birkaç yıl önce Dortmund da benimle ilgilendi. Aubameyang o zaman Dortmund'da oynuyordu. Gitseydim çok ilginç olabilirdi.

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