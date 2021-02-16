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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Büyük şaşkınlık...
Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:

Son dakika - Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Büyük şaşkınlık...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, Karagümrük karşısında gösterdiği performans ile dikkat çekti. Mesut Özil'in görüntüsü İngilizler tarafından gündem oldu.

Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
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18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. En dikkat çeken transfer ise Mesut Özil oldu.

2Mesut şaşkınlık yarattı

Mesut şaşkınlık yarattı

Ligin 25. haftasında 2-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kanarya, lider Galatasaray'ın averajla arkasında bulunuyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe galibiyet serisi yakalamanın peşinde...

3Karagümrük performansına tam not

Karagümrük performansına tam not

“Sporun yıldızları” bölümünde Matt Verri imzasıyla paylaşılan yazıda, Fenerbahçeli futbolcunun Fatih Karagümrük karşısındaki performansına vurgu yapıldı.

4Övgü topladı

Övgü topladı

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Mesut, geçtiğimiz mart ayından bu yana ilk kez 11’de sahaya çıktı. Orta saha oyuncusu, takımının aldığı 2-1’lik galibiyetteki performansıyla övgü topladı.

5Çalışma aşkı gelmiş

"Çalışma aşkı gelmiş"

Özil, geçen yıl West Ham'a karşı Arsenal forması giydiğinden bu yana ilk startı olan karşılaşmada 81 dakika oynadı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına ve çalışmaktan kaçınmak için yaptığı ününe rağmen, Mesut gösterdiği çabadan dolayı takdir edildi.

6Arsenal kariyerine nokta

Arsenal kariyerine nokta

Daily Mail, Mesut'un Arsenal'deki kariyerinin, Kuzey Londra'daki haftalık 350 bin sterlinlik sözleşmesine rağmen yeterince istekli çalışmaması nedeniyle sona erdiğini iddia etti. İki tarafın da giderek “çirkinleşen” bir ilişkiyi noktaladığı vurgulanan yazıyı şu ifadelerle bitirdi:

7Çocukluk aşkıyla şampiyonluk kovalayacak

Çocukluk aşkıyla şampiyonluk kovalayacak

“Mesut, artık çocukken desteklediği kulüpte, Fenerbahçe’nin 2013/14 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğu için mücadele ederken fark yaratacağını umacak. Ligde şu an 3’üncü sırada yer alıyorlar ve Galatasaray ile Beşiktaş üstlerinde. Mesut’lu Fenerbahçe’yi sezonun son 16 maçında gergin bir yarış bekliyor."

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