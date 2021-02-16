Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
Son dakika - Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Büyük şaşkınlık...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, Karagümrük karşısında gösterdiği performans ile dikkat çekti. Mesut Özil'in görüntüsü İngilizler tarafından gündem oldu.
Ajansspor
• 16 Şubat 2021 - 17:34 • Son Güncelleme:
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18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. En dikkat çeken transfer ise Mesut Özil oldu.
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Arsenal kariyerine nokta
Daily Mail, Mesut'un Arsenal'deki kariyerinin, Kuzey Londra'daki haftalık 350 bin sterlinlik sözleşmesine rağmen yeterince istekli çalışmaması nedeniyle sona erdiğini iddia etti. İki tarafın da giderek “çirkinleşen” bir ilişkiyi noktaladığı vurgulanan yazıyı şu ifadelerle bitirdi:
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Çocukluk aşkıyla şampiyonluk kovalayacak
“Mesut, artık çocukken desteklediği kulüpte, Fenerbahçe’nin 2013/14 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğu için mücadele ederken fark yaratacağını umacak. Ligde şu an 3’üncü sırada yer alıyorlar ve Galatasaray ile Beşiktaş üstlerinde. Mesut’lu Fenerbahçe’yi sezonun son 16 maçında gergin bir yarış bekliyor."
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