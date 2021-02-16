Son dakika - Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu! Büyük şaşkınlık...

"Çalışma aşkı gelmiş" Özil, geçen yıl West Ham'a karşı Arsenal forması giydiğinden bu yana ilk startı olan karşılaşmada 81 dakika oynadı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına ve çalışmaktan kaçınmak için yaptığı ününe rağmen, Mesut gösterdiği çabadan dolayı takdir edildi.