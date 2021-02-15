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• 15 Şubat 2021 - 19:18 • Son Güncelleme:

Son dakika - Ne yaptın Cenk Tosun! Daha ilk maçında...

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra (1145 gün) ilk kez forma giyen Cenk Tosun maçın yıldızı oldu.

• 15 Şubat 2021 - 19:18 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

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Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

3Kartal hata yapmadı

Kartal hata yapmadı

Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.

4Cenk kadroda

Cenk kadroda

Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.

5Cenk Tosundan 1145 gün sonra ilk

Cenk Tosun'dan 1145 gün sonra ilk

Siyah-beyazlı takımda daha önce 10 asist yapan Rachid Ghezzal, 17. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra (1145 gün) ilk kez forma giyen Cenk Tosun ise Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı

6Beşiktaşı şampiyon yapmaya geldim

'Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"

Beşiktaş'tan Everton'a transferi öncesinde "Asla bir veda değil" şeklindeki paylaşımının hatırlatılması üzerine Cenk Tosun, "O asla bir veda değildi. Oraya da yazmıştım. Öyle de oldu. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi. Uzun süre sonra takımıma golle katkı yaptım. Rakiplerin yendiği haftada galip gelmemiz şarttı. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

7Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum

"Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum"

Beşiktaş'a imza atarken, "Ben sende tutuklu kaldım" dediğinin hatırlatılması için ise golcü oyuncu, "Dediğim gibi ben burada takımıma destek olmaya geldim. Şampiyonluk yarışına katkı sağlamaya geldrim. İnşallah bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Aileme ve çocuklarıma armağan ediyorum" diye konuştu.

8Arma cevabı

Arma cevabı

Attığı goller sonrası armayı öpmesiyle ilgili de Cenk Tosun, "Zaten İngiltere'ye gitmeden önce de aklıma gelen ilk şey armayı öpmekti. Sevincimi öyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

9Beşiktaştan paylaşım

Beşiktaş'tan paylaşım

Beşiktaş maçın ardından Cenk Tosun mesajı paylaştı. Kulüp paylaşımında, "Tekrar hoş geldin Tosun Paşa" yazdı.

10Rachid Ghezzal sakatlandı

Rachid Ghezzal sakatlandı

Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı moralleri bozdu. Siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği maçında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı

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