Son dakika - Ne yaptın Cenk Tosun! Daha ilk maçında...

"Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum" Beşiktaş'a imza atarken, "Ben sende tutuklu kaldım" dediğinin hatırlatılması için ise golcü oyuncu, "Dediğim gibi ben burada takımıma destek olmaya geldim. Şampiyonluk yarışına katkı sağlamaya geldrim. İnşallah bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Aileme ve çocuklarıma armağan ediyorum" diye konuştu.