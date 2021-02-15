• 15 Şubat 2021 - 19:18 • Son Güncelleme:
Son dakika - Ne yaptın Cenk Tosun! Daha ilk maçında...
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra (1145 gün) ilk kez forma giyen Cenk Tosun maçın yıldızı oldu.
• 15 Şubat 2021 - 19:18 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
2
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
3
4
Cenk kadroda
Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.
5
Cenk Tosun'dan 1145 gün sonra ilk
Siyah-beyazlı takımda daha önce 10 asist yapan Rachid Ghezzal, 17. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra (1145 gün) ilk kez forma giyen Cenk Tosun ise Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı
6
'Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"
Beşiktaş'tan Everton'a transferi öncesinde "Asla bir veda değil" şeklindeki paylaşımının hatırlatılması üzerine Cenk Tosun, "O asla bir veda değildi. Oraya da yazmıştım. Öyle de oldu. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi. Uzun süre sonra takımıma golle katkı yaptım. Rakiplerin yendiği haftada galip gelmemiz şarttı. İyi oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.
7
"Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum"
Beşiktaş'a imza atarken, "Ben sende tutuklu kaldım" dediğinin hatırlatılması için ise golcü oyuncu, "Dediğim gibi ben burada takımıma destek olmaya geldim. Şampiyonluk yarışına katkı sağlamaya geldrim. İnşallah bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Aileme ve çocuklarıma armağan ediyorum" diye konuştu.
9
11