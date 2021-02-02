• 02 Şubat 2021 - 01:53 • Son Güncelleme:
Son dakika - Ozan Kabak sonrası sürpriz! Premier Lig'de Türk futbolcular...
İngiltere'de son şampiyon Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Transfer sonra Premier Lig'de forma giyen futbolcu sayısı 4'e yükselirken A Milli Takım'da sürpriz bir görüntü ortaya çıktı.
• 02 Şubat 2021 - 01:53 • Son Güncelleme:
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SKORER
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
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Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü - Leicester City
2 milli futbolcu Leicester City bir araya geldi. Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak gelse de İngiliz basınında çıkan haberlere göre hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Milli futbolcu, kiralık olarak top koşturduğu İngiliz ekibinde kalmak istiyor. Başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü ise Leicester City özellikle taraftarın sevdiği bir isim konumunda.
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