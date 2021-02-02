Son dakika - Ozan Kabak sonrası sürpriz! Premier Lig'de Türk futbolcular...

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü - Leicester City 2 milli futbolcu Leicester City bir araya geldi. Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak gelse de İngiliz basınında çıkan haberlere göre hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Milli futbolcu, kiralık olarak top koşturduğu İngiliz ekibinde kalmak istiyor. Başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü ise Leicester City özellikle taraftarın sevdiği bir isim konumunda.