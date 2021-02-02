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• 02 Şubat 2021 - 01:53 • Son Güncelleme:

Son dakika - Ozan Kabak sonrası sürpriz! Premier Lig'de Türk futbolcular...

İngiltere'de son şampiyon Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Transfer sonra Premier Lig'de forma giyen futbolcu sayısı 4'e yükselirken A Milli Takım'da sürpriz bir görüntü ortaya çıktı.

• 02 Şubat 2021 - 01:53 • Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli stoper Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

2Sezon sonuna kadar kiralık

Sezon sonuna kadar kiralık

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen ve sonrasında önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Liverpool'a imzayı attı. 20 yaşındaki milli stoper, sezon sonuna kadar Liverpool ile sözleşme imzaladı.

3Premier Ligde 4 Türk

Premier Lig'de 4 Türk

Ozan Kabak'ın transferi sonrası sürpriz bir görüntü ortaya çıktı. 4 milli futbolcu Premier Lig'de mücadele edecek. 

4Okay Yokuşlu - West Bromwich

Okay Yokuşlu - West Bromwich

İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

5Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü - Leicester City

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü - Leicester City

2 milli futbolcu Leicester City bir araya geldi. Cengiz Ünder Roma'dan kiralık olarak gelse de İngiliz basınında çıkan haberlere göre hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Milli futbolcu, kiralık olarak top koşturduğu İngiliz ekibinde kalmak istiyor. Başarılı bir grafik çizen Çağlar Söyüncü ise Leicester City özellikle taraftarın sevdiği bir isim konumunda. 

6Avrupada Türk duvarı

Avrupa'da Türk duvarı

Öte yandan A Milli Takım'daki stoper rotasyonu göz kamaştırdı. EURO2020'ye hazırlanan A Milli Takım'da stoperlerin hepsi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesi dikkat çekti. Bir diğer ortaya çıkan durum ise futbolcuların yaşları oldu.

7Merih Demiral

Merih Demiral

Juventus (22 yaşında)

8Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Sassuolo (26 yaşında)

9Mert Çetin

Mert Çetin

Verona (24 yaşında)

10Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

Leicester (24 yaşında)

11Ozan Kabak

Ozan Kabak

Liverpool (20 yaşında)

12

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