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• 18 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde gerginlik! Pepe, Merih'e yumruk salladı...

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Porto-Juventus maçında Pepe ile Merih Demiral arasında gerginlik yaşandı. Hava topu mücadelesinin ardından Portekizli yıldız, milli futbolcumuza yumruk salladı. İşte detaylar...

• 18 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
1Porto avantaj sağladı
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Porto avantaj sağladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi sahasında İtalyan devi Juventus'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj sağladı.

2Pepe ile Merih arasında gerginlik

Pepe ile Merih arasında gerginlik

Dragao Stadı'ndaki zorlu mücadeleye Pepe ile Merih Demiral arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

335. dakikada Chiellininin yerine oyuna girdi

35. dakikada Chiellini'nin yerine oyuna girdi

Maça yedek kulübesinde başlayan mili futbolcumuz, 35. dakikada Chielli sakatlanınca oyuna dahil oldu.

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İkinci yarıda kazanılan kornerde Juventus için golü arayan Merih, Pepe ile hava topuna çıktı.

5Merihe yumruk salladı

Merih'e yumruk salladı

Portekizli oyuncu hava topu sonrasında sinirlendi ve kendisine dirsek atıldığını ileri sürerek Merih Demiral'a yumruk salladı.(Not: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır)

6Merih soğukkanlı davrandı

Merih soğukkanlı davrandı

Eski Beşiktaşlı savunmacı daha sonra rakibinin üzerine yürürken Merih'in soğukkanlı ve sakin duruşu olayın büyümesini engelledi.

7Tatlıya bağlandı

Tatlıya bağlandı

Daha sonra olay tatlıya bağlandı ve iki oyuncu objektiflere dostça görüntüler verdi.

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