• 18 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde gerginlik! Pepe, Merih'e yumruk salladı...
Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Porto-Juventus maçında Pepe ile Merih Demiral arasında gerginlik yaşandı. Hava topu mücadelesinin ardından Portekizli yıldız, milli futbolcumuza yumruk salladı. İşte detaylar...
• 18 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
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Porto avantaj sağladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto kendi sahasında İtalyan devi Juventus'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj sağladı.
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