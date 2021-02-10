• 10 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
Son dakika | Şansal Büyüka: "Açık konuşalım görevde kalamaz!" Fenerbahçe...
Fenerbahçe için Şubat ayı kabus gibi başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü derbide Galatasaray'a 1-0 yenilerek zirveyi rakibine kaptıran sarı-lacivertliler dün gece de Başakşehir'e uzatmada yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka köşesinde Fenerbahçe'deki sorunları ele alırken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
• 10 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
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3 günde 2 mağlubiyet
Yıldız oyuncu transferleriyle sezona "şampiyonluk" parolasıyla giren Fenerbahçe için Şubat ayı kötü başladı. Sarı-lacivertliler sadece 3 gün içinde iki kritik mağlubiyeti, iki önemli hedefinde aldı.
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"Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor"
Fenerbahçe her maç bunu yapıyor. Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor. Hücumdan çok, savunma önlemleri alıyor. Oysa herkes bilir ki, her büyük takım gibi Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Erol Hoca, bu anlayışı daha kavrayamadı. Fenerbahçe’de güçlü ve hızlı bir oyun yaratamadı.
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"Ne büyük çelişki"
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nda Müller, Klose ve benzeri santrforların önüne top atıyordu. Fenerbahçe’de Cisse’nin, Samatta’nın, Valencia’nın önüne atacak. Dünya Şampiyonu Almanya’ya saha içi patronluk yapmış Mesut’u alıyorsun, bir büyük santrfor almıyorsun. Ne büyük ve anlaşılmaz bir çelişki bu...
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