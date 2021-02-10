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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Şansal Büyüka: "Açık konuşalım görevde kalamaz!" Fenerbahçe...
• 10 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:

Son dakika | Şansal Büyüka: "Açık konuşalım görevde kalamaz!" Fenerbahçe...

Fenerbahçe için Şubat ayı kabus gibi başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü derbide Galatasaray'a 1-0 yenilerek zirveyi rakibine kaptıran sarı-lacivertliler dün gece de Başakşehir'e uzatmada yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka köşesinde Fenerbahçe'deki sorunları ele alırken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 10:35 • Son Güncelleme:
13 günde 2 mağlubiyet
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3 günde 2 mağlubiyet

Yıldız oyuncu transferleriyle sezona "şampiyonluk" parolasıyla giren Fenerbahçe için Şubat ayı kötü başladı. Sarı-lacivertliler sadece 3 gün içinde iki kritik mağlubiyeti, iki önemli hedefinde aldı.

2Türkiye Kupasına erken veda...

Türkiye Kupası'na erken veda...

Süper Lig'de 6 Şubat’taki Galatasaray yenilgisinin ardından dün gece de Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de moraller bozuldu.

3Topu rakibe verdiği için eleştirildi

Topu rakibe verdiği için eleştirildi

Ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığına neden olurken, teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ve Hatayspor galibiyetlerinde topu rakibe verdiği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

4Fenerbahçenin durumunu masaya yatırdı

Fenerbahçe'nin durumunu masaya yatırdı

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü yazısında "Mahcup futbol!" başlığıyla Fenerbahçe'nin son durumunu masaya yatırdı. İşte o yazı...

5Bu anlayışla görevde kalamaz

"Bu anlayışla görevde kalamaz"

"Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, büyük-küçük demeden her maçta topu % 60-70 rakibe teslim ederek başarıyı yakalayamaz, hedefe varamaz. Açık konuşalım, bu anlayışla görevde fazla kalamaz.

6Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor

"Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor"

Fenerbahçe her maç bunu yapıyor. Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor. Hücumdan çok, savunma önlemleri alıyor. Oysa herkes bilir ki, her büyük takım gibi Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Erol Hoca, bu anlayışı daha kavrayamadı. Fenerbahçe’de güçlü ve hızlı bir oyun yaratamadı.

7Kazanıyoruz ama mahkum oynuyoruz

"Kazanıyoruz ama mahkum oynuyoruz"

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe’nin 30 yıllık Divan üyesi, sevgili dostum Yalçın Altınsoy ile konuşuyordum, “Kazanıyoruz ama mahkum oynuyoruz, mahcup oluyoruz” dedi.

8Mahcup futboldan kimse mutlu değil

"Mahcup futboldan kimse mutlu değil"

“Mahcup olmak...” Futbolun dilinde bu tanımlamayı ilk defa duyuyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Erol Hoca bilsin ki, Fenerbahçeli kazandığı maçtan sonra bile bu “mahcup futbol”dan mutlu değil...

9Ne büyük çelişki

"Ne büyük çelişki"

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nda Müller, Klose ve benzeri santrforların önüne top atıyordu. Fenerbahçe’de Cisse’nin, Samatta’nın, Valencia’nın önüne atacak. Dünya Şampiyonu Almanya’ya saha içi patronluk yapmış Mesut’u alıyorsun, bir büyük santrfor almıyorsun. Ne büyük ve anlaşılmaz bir çelişki bu...

10“Mahşerin dört atlısı”

“Mahşerin dört atlısı”

Fenerbahçe’nin 2013-14 yılında kazandığı tarihin en erken şampiyonluğunda hücumda ve gol bölgesinde “Mahşerin dört atlısı” vardı. Sağda Kuyt, merkezde Emenike, solda Sow... Çoğu zaman Emenike’nin yanında Webo...

11Her maç yakıp, yıkıp geçtiler

"Her maç yakıp, yıkıp geçtiler"

Her maç yakıp, yıkıp geçtiler. Rakip savunmaların başına bela gibi çöktüler. Gol attılar, attırdılar. Ele-avuca sığmadılar.

12Muriqi dahil, birinci sınıf santrfor gelmedi

"Muriqi dahil, birinci sınıf santrfor gelmedi"

Fenerbahçe’ye o şampiyonluktan sonra, geçen yıl oynayan Vedat Muriqi dahil, birinci sınıf santrfor gelmedi. Hep ikinci sınıf, hatta bazen üçüncü sınıf santrforlar oynadılar. Tabi oynayamadılar, başarılı olamadılar, katkı sağlayamadılar.

13Taksimetreyi 20 golden açacaksınız

"Taksimetreyi 20 golden açacaksınız"

Fenerbahçe’nin santrforu dediğinizde, taksimetreyi 20 golden açacaksınız, sonra üstüne koyacaksınız. Fenerbahçe’ye 7 yıldır böyle bir santrfor gelmedi.

14Santrforun yoksa, işin zor

"Santrforun yoksa, işin zor"

Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyor. Rastlantı mı bu? Bana göre değil... Santrforun yoksa, işin zor. Futbol affetmez.

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