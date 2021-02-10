Son dakika | Şansal Büyüka: "Açık konuşalım görevde kalamaz!" Fenerbahçe...

"Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor" Fenerbahçe her maç bunu yapıyor. Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor. Hücumdan çok, savunma önlemleri alıyor. Oysa herkes bilir ki, her büyük takım gibi Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Erol Hoca, bu anlayışı daha kavrayamadı. Fenerbahçe’de güçlü ve hızlı bir oyun yaratamadı.