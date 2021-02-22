Son dakika - Serhat Akın'dan Göztepe sonrası Erol Bulut patlaması!

"Bir tek Gustavo dışarıda eksik olarak" "Fenerbahçe'nin yeteri kadar da eleştirildiğini düşünmüyorum ben. Fenerbahçe'de ne zaman 'oyun' desek, 'dışarıda çok oyuncu var' dendi. Yeni transferler vs. Bugün bakalım? Bir tek Gustavo dışarıda eksik olarak. Bir de İrfan Can var ama onun performansını Fenerbahçe'de hiç görmedik. Hiç oynamamıştı. Yeni transferdi. 1 oyuncu. Pelkas'ı da, Gökhan'ı da, Mesut'u da geldi. Herkes içeride."