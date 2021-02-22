• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Serhat Akın'dan Göztepe sonrası Erol Bulut patlaması!
Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Karşılaşma sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Erol Bulut'a çevrildi. Eski Fenerbahçeli yıldız Serhat Akın'ın maç sonu paylaşımı dikkat çekti.
• 22 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 9. dakikada Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
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Serhat Akın: "Yarın çok geç, bugün Daum"
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye mağlup olması sonrası Serhat Akın paylaşımda bulundu. Akın, "Galatasaray maçından sonra 'belki yarın geç olabilir' dedim! 'Biz inanıyoruz hocamıza' dendi. Ben yine diyorum; yarın çok geç, bugün Daum. Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor, bir şeyler söylüyor, bence içeride çok ciddi sorunlar var." ifadelerini kullandı.
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"Bu kayıp yarışa çok etki edecek"
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 kaybettiği mücadeleyi TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında değerlendirdi. Metin, "Fenerbahçe'nin iç saha performansı performansı, çok alışık olduğumuz bir performans değil. Kadıköy'de genelde Fenerbahçe baskın oyununu, hükmettiği maçları, kötü oynasa da çıkardığı 3 puanlara seneler içerisinde şahitlik etmiştik. Bu sene biraz öyle olmadı. Bu sene içeride kaybedilen 5 maç var. Lig tarihinde daha önceden var mı, bilmiyorum ama yarışa çok etki edecek." dedi.
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"Ben TV'de izliyorum, Erol Hoca da sahanın kenarından izliyor"
İşin kötü tarafı. İçeride 1-0 mağlupsun 45'te soyunma odasında hoca ne diyecek ne yapacak, nasıl dokunacak bakarım. Bir şey iyi gitmiyor sahada. Oyuncu anladı. İlk 45'te şöyle oynamadın. Atak devamlılığı, pozisyonlar, o kaçar, bu kaçar oynamadın. Girdin içeri hocaya baktın. Ben TV'de izliyorum, kimse kusura bakmasın Erol Hoca da sahanın kenarından izliyor. İçeriden memnun çıktı, dokunmadan çıktı.
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"Bir tek Gustavo dışarıda eksik olarak"
"Fenerbahçe'nin yeteri kadar da eleştirildiğini düşünmüyorum ben. Fenerbahçe'de ne zaman 'oyun' desek, 'dışarıda çok oyuncu var' dendi. Yeni transferler vs. Bugün bakalım? Bir tek Gustavo dışarıda eksik olarak. Bir de İrfan Can var ama onun performansını Fenerbahçe'de hiç görmedik. Hiç oynamamıştı. Yeni transferdi. 1 oyuncu. Pelkas'ı da, Gökhan'ı da, Mesut'u da geldi. Herkes içeride."
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"Hocalar, sahanın içinde kalmalı"
Hocalar mevcut kadro üzerinde etkili olmak ve en iyisini çıkarmaktan sorumludur. Eksikler, diğer dış etmenler, basında yazılıp çizilenler, sosyal medyada söylenenler hocaların çok da fazla ilgilendikleri işler olmamalı. Hocalar, sahanın içinde kalmalı, sahanın içine odaklanmalı. Eksik oyunu yukarı taşımakla yükümlü olmalı.
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"Sergen Hoca, takımı aldı yukarı çıkardı"
Olanın seviyesini yukarı çıkarmazsan, yeni gelenin de takım içindeki ahenge ayak uydurmakta zorlanmasına şahit oluruz. Şimdi Galatasaray diyoruz, Mustafa Muhammed, Gedson, Yedlin, Onyekuru gelip tıkır tıkır işleyenin içinde oynuyor. Beşiktaş eksiklerden, kısıtlı kadrodan en fazla dem vuracağın takım ama Sergen Hoca, takımı aldı ve bireysel performanslarını yukarı çıkardı.
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"Artık ezberledik, bir şeyi değiştir"
Derim ki, attın Samatta'yı içeri, attın Pelkas'ı içeri, attın Cisse'yi içeri. Bir risk aldın. Hoca takıma dokundu derim. Kas hafızasıyla yapılan değişiklikler, gidişata göre sisteme dokunmadan yapılan değişiklikler. Önlemi de kolay. Artık ezberledik. Çıkar soldan bir kanat oyuncusu ya da sağdan, girsin Pelkas, Valencia, Ferdi. Önden çıkar Samatta'yı, koy Cisse'yi. Bunlar olmuyor. Bir şeyi değiştir. Stoperi yolla oraya son 10 dakika. Bir yığ oraya.
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