Son dakika - Seri'den transfer ve Galatasaray itirafı!

"Galatasaray'dan ilgi vardı" "Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak sportif direktör Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. O beni arayana kadar, daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim."