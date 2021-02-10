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Sporx
• 10 Şubat 2021 - 19:35 • Son Güncelleme:

Son dakika - Seri'den transfer ve Galatasaray itirafı!

Devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen sonra kiralık olarak Bordeaux'a giden Jean Michael Seri önemli açıklamalarda bulundu.

Sporx
• 10 Şubat 2021 - 19:35 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine geldikten sonra kiralık olarak Bordeaux'a giden Jean Michael Seri, kararının nedenini ve kendisini anlattı. İşte Fildişili oyuncunun sözleri...

2Galatasaraydan ilgi vardı

"Galatasaray'dan ilgi vardı"

"Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak sportif direktör Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. O beni arayana kadar, daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim."

3Galatasarayda 6 numara olarak oynadım

'Galatasaray'da 6 numara olarak oynadım"

"Defansif olarak kendimi geliştirdim. Galatasaray'da 4-3-3 oynadık ve defansın önünde 6 numara olarak oynadım. Sezonun yarısında görevim buydu. Yüzüm sahaya dönük olduğunda daha iyi bir görüş alanım oluyor ve arkadaşlarıma daha iyi servis yapabiliyorum."

4Fiziksel olarak geliştim

"Fiziksel olarak geliştim"

"Artık rakiplerimin beni geçmesine, kaleye hemen şut çekmesine izin vermiyorum. Bunun için fiziksel olarak kendini geliştirdim. Fiziksel olarak iyiysen, her şeyi yapabilirdim. Zamanla bu özelliklerimi sahaya yansıtacağım."

5Ligue 1de neler olduğunu biliyorum

"Ligue 1'de neler olduğunu biliyorum"

Ligue 1'de maçları çok izlemiyordum ancak sonuçları takip ediyordum. Tüm ligleri izlediğim gibi Ligue 1'i de izliyorum. Neler olduğunu biliyorum, bu da bir oyuncu için önemli.

6Yüzde 90 olacağım

"Yüzde 90 olacağım"

"Fiziksel olarak iyi durumdayım. Vücudumun ihtiyaçlarının farkındayım. Bir haftalık takımla çalışma, benim yüzde 100 olmamı sağlamasa da yüzde 90 olacağım."

7Barcelona itirafı

Barcelona itirafı

"Dindar bir adam oldum. Tanrı bana yol gösteriyor. Kendimi nasıl geliştirdiğimi görüyorum. Sabırlı kaldım, yoksa Fulham yöneticilerine giderek sürekli sorun çıkarırdım. Barcelona'ya gidemediğim dönem için de bu geçerli. Şimdi bir çok şeyi anlıyorum, sakin kalıyorum."

8Çok eğleneceğim bir takıma geldim

"Çok eğleneceğim bir takıma geldim"

"Gelmeden önce Paul Baysse (Bordeaux'un stoperi) ile konuştum ve benim için güzel bir transfer olacağını söyledi. Çok eğleneceğim bir takıma geldim, iyi bir takımdayım. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım."

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