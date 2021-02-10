Sporx
• 10 Şubat 2021 - 19:35 • Son Güncelleme:
Son dakika - Seri'den transfer ve Galatasaray itirafı!
Devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen sonra kiralık olarak Bordeaux'a giden Jean Michael Seri önemli açıklamalarda bulundu.
Sporx
• 10 Şubat 2021 - 19:35 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine geldikten sonra kiralık olarak Bordeaux'a giden Jean Michael Seri, kararının nedenini ve kendisini anlattı. İşte Fildişili oyuncunun sözleri...
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"Galatasaray'dan ilgi vardı"
"Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak sportif direktör Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. O beni arayana kadar, daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim."
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