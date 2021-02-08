• 08 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika - Sözleşme maddesi ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlupe eden Galatasaray zirveye yükseldi. Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sözleşme gerçeği ortaya çıktı.
• 08 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.
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Maç sonrasında büyük sevinç
Galatasaraylı futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Takımın teknik heyet ve futbolcuların bitiş düdüğünün ardından birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra boş deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarına armağan etti. Saha içinde toplanarak tezahürat yapan futbolculara, teknik direktör Fatih Terim'in de katılması dikkati çekti.
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