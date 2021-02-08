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• 08 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:

Son Dakika - Sözleşme maddesi ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlupe eden Galatasaray zirveye yükseldi. Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sözleşme gerçeği ortaya çıktı.

• 08 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mustafa Muhammed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray, ligde geçen sezon 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de bu sezon da mağlup etmeyi başardı.

2Maç sonrasında büyük sevinç

Maç sonrasında büyük sevinç

Galatasaraylı futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Takımın teknik heyet ve futbolcuların bitiş düdüğünün ardından birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra boş deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarına armağan etti. Saha içinde toplanarak tezahürat yapan futbolculara, teknik direktör Fatih Terim'in de katılması dikkati çekti.

3Galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı.

4Babel için ayrı anlam taşıyordu

Babel için ayrı anlam taşıyordu

F.Bahçe-G.Saray derbisi, Ryan Babel için ekstra önem taşıyordu. Babel'in geleceğini derbi yakından ilgilendiriyordu.

5Sözleşmesi uzadı

Sözleşmesi uzadı

Sabah'ın haberine göre; sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecekti. Babel dünkü maçın ikinci yarısında Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.

6İndirimi kabul etmişti

İndirimi kabul etmişti

Babel, daha önce 2.5 milyon Euro olan garanti ücretini 2 milyon 125 bin Euro'ya düşürmeyi kabul etmişti.

78 gole katkı sağladı

8 gole katkı sağladı

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 4 gol ve 4 asistle 8 kez skora doğrudan katkı yaptı.

8Bonservissiz geldi

Bonservissiz geldi

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.

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