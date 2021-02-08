Son Dakika - Sözleşme maddesi ortaya çıktı! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...

Sözleşmesi uzadı Sabah'ın haberine göre; sözleşmesinde 20 maçı içeren opsiyon olan Hollandalı yıldız Kadıköy'de forma giymesi halinde otomatik olarak 1 yıl daha Cimbom'da kalmayı garantileyecekti. Babel dünkü maçın ikinci yarısında Arda Turan'ın yerine oyuna girdi.