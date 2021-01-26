• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Koç'un işaret ettiği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
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FENER'DEN BİR TRANSFER DAHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'nin 4. transferi de yolda...
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