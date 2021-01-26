Son dakika transfer haberleri: Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı

İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ DE DEVREDE 13 Ocak'ta kulübü ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Omar Colley'nin buna rağmen satışa uygun durumda olduğunu belirten Schira, oyuncunun menajeriyle Fenerbahçe ve iki İngiliz kulübünün bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.