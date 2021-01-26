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• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Ali Koç açıklamıştı! Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Koç'un işaret ettiği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
1FENERDEN BİR TRANSFER DAHA
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FENER'DEN BİR TRANSFER DAHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'nin 4. transferi de yolda...

2MESUT ÖZİL BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

MESUT ÖZİL BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Fenerbahçe transferde en çok konuşulan takım oldu. Arsenal'den ayrılan yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bu transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

3SZALAI İLK MAÇINDA BEĞENİLDİ

SZALAI İLK MAÇINDA BEĞENİLDİ

Kayserispor maçında Fenerbahçe formasını ilk kez giyen Attila Szalai ise Sarı Lacivertli taraftarların büyük beğenisini topladı. Szalai ilk maçında göz doldurdu.

4SAMUEL İSTANBULA GELDİ

SAMUEL İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Bright Osayi-Samuel de İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

5BİR TRANSFER DAHA YOLDA

BİR TRANSFER DAHA YOLDA!

Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'in ardından transferde bir bomba daha patlatıyor. Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasında bulunmuştu. O isim ortaya çıktı...

6O İSİM ORTAYA ÇIKTI...

O İSİM ORTAYA ÇIKTI...

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son hedefi İtalya'dan...

7HEDEFTEKİ İSİM OMAR COLLEY

HEDEFTEKİ İSİM OMAR COLLEY

Fenerbahçe'de ismi daha önce de gündeme gelen Sampdoria'dan Omar Colley için bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi.

8GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Nicolo Schira'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley'nin transferi için temaslara başladı.

9İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ DE DEVREDE

İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ DE DEVREDE

13 Ocak'ta kulübü ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Omar Colley'nin buna rağmen satışa uygun durumda olduğunu belirten Schira, oyuncunun menajeriyle Fenerbahçe ve iki İngiliz kulübünün bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

108 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

8 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

28 yaşında stoper olarak görev yapan Colley, 2018'de Genk'ten 8 milyon Euro'luk bir bonservis karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuştu. Colley, bu sezon Sampdoria formasıyla İtalya Serie A'de 13 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

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