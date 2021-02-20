Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı! 'Bonservisini alacağız'

KİRALIK GELDİ Bilindiği üzere Portekizli oyuncu devre arasında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için Portekiz kulübüne net 500 bin Euro ödemişti. Oyuncuya ise 2020-21 sezonu için net 650 bin Euro ödeyecek.Öte yandan Aslan ile 2 maçta sahaya çıkan Gedson Fernandes, 1 gol kaydetti.