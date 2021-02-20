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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı! 'Bonservisini alacağız'
• 20 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı! 'Bonservisini alacağız'

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kaptan Arda Turan yaptığı açıklamada transferi duyurdu.

• 20 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

2ARDA HEYECANLANDIRDI

ARDA HEYECANLANDIRDI

Maçtan günler önce Antalya'da kampa giren sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan cezası sonrasında takıma geri dönüyor. Maça saatler kala kaptan Arda'nın transfer sözleri olay oldu.

3BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ

'BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ'

Ara transfer döneminde Fatih Terim'in son gün bombası Gedson Fernandes'di. Avrupa futbolunun gözde ismi Fernandes, sarı-kırmızıya bağlandı. Arda Turan, Gedson Fernandes ile ilgili, "“Seni bırakır mıyım ben, bulmuşum. Senin bonservisini de alacağız” dedi.

4ÇABUK UYUM SAĞLADI

ÇABUK UYUM SAĞLADI

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Gedson Fernandes, Galatasaray’a çok çabuk uyum sağladı. Genç orta saha takımı çok severken, kaptan Arda Turan ve Onyekuru’yla da çok özel bir bağ kurdu.

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Galatasaray’ın mobil uygulamasında bugün oynanacak Alanyaspor maçıyla ilgili bir hazırlık videosu yayınlanırken, takımın karşılaşmata çok detaylı bir şekilde hazırlandığı görüntülerle de kamuoyuna aktarıldı.

6KİRALIK GELDİ

KİRALIK GELDİ

Bilindiği üzere Portekizli oyuncu devre arasında Benfica'dan kiralık olarak transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı takım, Fernandes için Portekiz kulübüne net 500 bin Euro ödemişti. Oyuncuya ise 2020-21 sezonu için net 650 bin Euro ödeyecek.Öte yandan Aslan ile 2 maçta sahaya çıkan Gedson Fernandes, 1 gol kaydetti.

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