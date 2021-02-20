• 20 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Arda Turan transferi açıkladı! 'Bonservisini alacağız'
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kaptan Arda Turan yaptığı açıklamada transferi duyurdu.
• 20 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'a ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 19:00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
2
ARDA HEYECANLANDIRDI
Maçtan günler önce Antalya'da kampa giren sarı kırmızılılarda kaptan Arda Turan cezası sonrasında takıma geri dönüyor. Maça saatler kala kaptan Arda'nın transfer sözleri olay oldu.
3
'BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ'
Ara transfer döneminde Fatih Terim'in son gün bombası Gedson Fernandes'di. Avrupa futbolunun gözde ismi Fernandes, sarı-kırmızıya bağlandı. Arda Turan, Gedson Fernandes ile ilgili, "“Seni bırakır mıyım ben, bulmuşum. Senin bonservisini de alacağız” dedi.
5
6