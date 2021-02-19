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• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte milli futbolcunun yeni adresi...

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından olay iddia! Milli futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...

• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
1DANİMARKADA YILDIZI PARLADI
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DANİMARKA'DA YILDIZI PARLADI

Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve 'Türk Messi' olarak anılan Emre Mor, genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Bundesliga ekibinde bekleneni veremeyen Emre Mor, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

2DORTMUNDA TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

DORTMUND'A TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Türk futbolunun büyük beklentiler içinde olduğu Emre Mor kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. 2017 yazında 13 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan genç yıldızın Transfermarkt'ta değeri 1 milyon Euro'ya kadar düştü.

3GEÇTİĞİMİZ SEZON G.SARAY KİRALADI

GEÇTİĞİMİZ SEZON G.SARAY KİRALADI

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, Sarı Kırmızılı takımda da büyük hayal kırıklığı yarattı. Kendisini A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'in güvenini boşa çıkaran genç futbolcuyla yollar devre arası ayrılmıştı.

4YUNANİSTANDA DA OLMADI

YUNANİSTAN'DA DA OLMADI!

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Emre Mor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yarım sezonluğuna kiralanmıştı. Emre Mor'un Yunanistan kariyeri de beklentilerin altında kaldı.

5İSPANYOL BASININDAN OLAY İDDİA

İSPANYOL BASININDAN OLAY İDDİA

Sezon başında Celta Vigo'ya geri dönüş yapan ve antrenmanlarda göze girmeyi başaran Emre Mor için yeni bir sayfa açılmıştı. Fakat genç futbolcu Celta Vigo'da yedek kulübesinden çıkamadı. İspanyol basını Emre Mor ile ilgili transfer bombasını patlattı.

6GALATASARAY YENİDEN DEVREDE

GALATASARAY YENİDEN DEVREDE

İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Galatasaray, Emre Mor için yaz aylarında Celta Vigo ile görüşme gerçekleştirecek. Fatih Terim'in Emre Mor'a bir şans daha vermeyi düşündüğü aktarıldı.

7YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTEDİ AMA...

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE İSTEDİ AMA...

Haberde Galatasaray'ın yaz aylarında da Emre Mor için girişimde bulunduğu fakat milli futbolcunun yükselen formu nedeniyle Celta Vigo'nun bu transfere izin vermediği aktarıldı.

8İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Haberin detayında Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro + bonuslar teklifinde bulunacağı aktarılırken İspanyol ekibinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Emre Mor'un yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atacağı ifade edildi.

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