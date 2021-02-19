Son dakika transfer haberleri: Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte milli futbolcunun yeni adresi...

DORTMUND'A TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU Türk futbolunun büyük beklentiler içinde olduğu Emre Mor kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. 2017 yazında 13 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan genç yıldızın Transfermarkt'ta değeri 1 milyon Euro'ya kadar düştü.