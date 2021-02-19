• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte milli futbolcunun yeni adresi...
Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için İspanyol basınından olay iddia! Milli futbolcunun Süper Lig'e geri döneceği belirtildi. İşte detaylar...
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Skorer Dış Haberler
Skorer Dış Haberler
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DANİMARKA'DA YILDIZI PARLADI
Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızını parlatan ve 'Türk Messi' olarak anılan Emre Mor, genç yaşta Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Bundesliga ekibinde bekleneni veremeyen Emre Mor, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.
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GEÇTİĞİMİZ SEZON G.SARAY KİRALADI
Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'ın 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, Sarı Kırmızılı takımda da büyük hayal kırıklığı yarattı. Kendisini A Milli Takım'a davet eden Fatih Terim'in güvenini boşa çıkaran genç futbolcuyla yollar devre arası ayrılmıştı.
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