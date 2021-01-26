Son dakika transfer haberleri - Falcao'yu duyurdular! Sağlık kontrolü...

3 - DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ . Son madde ise Falcao'nun sağlık durumu ile ilgili oldu. Kulüp yönetiminin belirlediği takvimlerde Falcao'nun sakatlık durumunun en aza inmesi ve azami sürede sahaya dönmesi için sıkça sağlık kontrolünden geçecek..