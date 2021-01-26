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• 26 Ocak 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri - Falcao'yu duyurdular! Sağlık kontrolü...

Sarı kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı..

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• 26 Ocak 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
1ARJANTİN BASINI DUYURDU
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ARJANTİN BASINI DUYURDU

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun Falcao'yu yönetiminden istediği belirtilirken, Kolombiyalı golcüye şartların sunulduğu aktarıldı. İşte detaylar....

2TEKLİF BELLİ OLDU

TEKLİF BELLİ OLDU

Bununla beraber River Plate idarecilerinin Falcao'ya yaptığı teklif de belli oldu.

3İŞTE O 3 MADDE

İŞTE O 3 MADDE

Buna göre River Plate'in Falcao'ya dönüşü için 3 maddelik seçenek sunduğu kaydedildi.

41 - MAAŞINDA İNDİRİM

1 - MAAŞINDA İNDİRİM

Şu anda Galatasaray'dan 5 milyon euro kazanan Falcao'dan maaşında indirim istendi. River Plate Falcao'ya ilk sezon için 1.5 milyon dolar, 2. sezon 1 milyon dolar verebileceğini aktardı..

52 - GALLARDONUN ŞARTLARINI KABUL ETMELİ

2 - GALLARDO'NUN ŞARTLARINI KABUL ETMELİ

River Plate yönetimi, Falcao'ya, teknik direktör Gallardo'nun tüm şartlarını kabul etmek zorunda olduğunu söyledi..

63 - DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ .

3 - DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ .

Son madde ise Falcao'nun sağlık durumu ile ilgili oldu. Kulüp yönetiminin belirlediği takvimlerde Falcao'nun sakatlık durumunun en aza inmesi ve azami sürede sahaya dönmesi için sıkça sağlık kontrolünden geçecek..

7İŞTE O HABER

İŞTE O HABER

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