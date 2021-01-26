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• 26 Ocak 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri - Falcao'yu duyurdular! Sağlık kontrolü...
Sarı kırmızılılarda ayrılığı gündemde olan Radamel Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı..
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• 26 Ocak 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
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ARJANTİN BASINI DUYURDU
Arjantin basınında yer alan bilgilere göre River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun Falcao'yu yönetiminden istediği belirtilirken, Kolombiyalı golcüye şartların sunulduğu aktarıldı. İşte detaylar....
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