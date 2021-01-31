Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Bitime 2 gün kala 4 isim birden
• 31 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Bitime 2 gün kala 4 isim birden

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımda transfer tahtasını kapanmasına 2 gün kala transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.

• 31 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.

2MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Süper Lig'de dün gece evinde Çaykur Rizespor konuk eden ve Valencia'nın müthiş frikik golü ile maçı kazanan sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

3İLK AYRILIK DİRAR

İLK AYRILIK DİRAR

Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un sezon başında kadro dışı bıraktığı Faslı futbolcu Nabil Dirar dün gece resmen takımdan ayrıldı. Dirar eski kulübü Club Brugge ile anlaşma sağlandı.

4ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı. Fenerbahçe başkan Ali Koç da "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

5PEROTTI GİDİYOR

PEROTTI GİDİYOR

Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile yolların 1 şubata kadar ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 arasında forma giyemeyeceği öğrenildi

6

Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'nin ayrılmasından sonra Samatta, Kemal Ademi ve Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de golcülerden istenilen performansı alamadı.

7CISSE VE ADEMI

CISSE VE ADEMI

Yeni bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertlilerde Cisse ve Kemal Ademi'nin de transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılması bekleniyor. Cisse'nin adı Süper Lig'den birkaç takım ile anılırken, Ademi'ye ise ülkesinden teklif olduğu öğrenildi

8TOLGA İLE BURAYA KADAR

TOLGA İLE BURAYA KADAR

Orta sahada Ozan Tufan ve Gustavo'nun müthiş performansı nedeniyle ilk 11'de şanş bulamayan Tolga Ciğerci'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Büyük bir sakatlık dönemi sonrasında Galatasaray'dan transfer olan Tolga'nın da 1 şubata kadar takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

9İRFAN CANDA SON TEKLİF

İRFAN CAN'DA SON TEKLİF!

Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanırken İrfan Can Kahveci transferinde de gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ bir araya geldi. Sarı lacivertliler bir teklif daha iletti.

10ÇILGIN TEKLİF

ÇILGIN TEKLİF

Başkan Koç’un, İrfan Can için 10 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro bonus artı Deniz Türüç’ü karşı tarafa sunduğu, ayrıca 7 milyon Euro bonus ile Deniz Türüç ve Papiss Cisse’yi de ayrı bir pakette teklif ettiği bildirildi.

11ÜSTÜNLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR

ÜSTÜNLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR

Hatta oyuncunun, sezon sonuna kadar kulübünde kalması da opsiyonlar arasında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler’in, İrfan Can’ı da alarak hem sahada hem de masada Galatasaray’a üstünlük kurmak konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.

12

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

SON DAKİKA ÖZEL - İrfan Can transferinde düğüm bugün çözülüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Bitime 2 gün kala 4 isim birden

Son dakika haberleri: İngiltere'de gündem Mbaye Diagne! West Bromwich formasıyla çıktığı ilk maçın hemen ardından...

Son dakika haberleri | Fenerbahçe - Rizespor maçına damga vurdu! Osayi - Sosa...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet