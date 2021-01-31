• 31 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Bitime 2 gün kala 4 isim birden
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımda transfer tahtasını kapanmasına 2 gün kala transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.
• 31 Ocak 2021 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.
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TOLGA İLE BURAYA KADAR
Orta sahada Ozan Tufan ve Gustavo'nun müthiş performansı nedeniyle ilk 11'de şanş bulamayan Tolga Ciğerci'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Büyük bir sakatlık dönemi sonrasında Galatasaray'dan transfer olan Tolga'nın da 1 şubata kadar takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.
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ÜSTÜNLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR
Hatta oyuncunun, sezon sonuna kadar kulübünde kalması da opsiyonlar arasında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler’in, İrfan Can’ı da alarak hem sahada hem de masada Galatasaray’a üstünlük kurmak konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.
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