Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Bitime 2 gün kala 4 isim birden

ÜSTÜNLÜK KURMAYA ÇALIŞIYOR Hatta oyuncunun, sezon sonuna kadar kulübünde kalması da opsiyonlar arasında yer alıyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler’in, İrfan Can’ı da alarak hem sahada hem de masada Galatasaray’a üstünlük kurmak konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.