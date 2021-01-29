• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı, 4 yıllık imza
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Ömer Faruk Beyaz ile ilgili resmi açıklama menajerinden geldi. Sarı lacivertli takımın 5 yıllık sözleşme teklifini kabul etmeyen genç yıldızın yeni takımı ile 4 yıllığına anlaştı.
• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
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Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma katılanların yanı sıra ayrılacak isimlerde belli oldu.
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MISLINTAT ÖMER'İ SEÇTİ
Genç yıldızın Almanya'ya büyük umutlarla gittiğini aktaran Eser, "Bundesliga, Ömer Faruk için en iyi adres. Sven Mislintat, Ömer Faruk'u VfB Stutgart’a seçti. Ousmane Dembele ve Jaden Sancho gibi oyuncuları keşfeden bir ve Bundesliga'ya getiren bir isim. Elbette Ömer Faruk Beyaz'ın da aynı yolu izleyeceğini umuyoruz" dedi.
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