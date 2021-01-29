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• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı, 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Ömer Faruk Beyaz ile ilgili resmi açıklama menajerinden geldi. Sarı lacivertli takımın 5 yıllık sözleşme teklifini kabul etmeyen genç yıldızın yeni takımı ile 4 yıllığına anlaştı.

• 29 Ocak 2021 - 14:01 • Son Güncelleme:
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
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Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takıma katılanların yanı sıra ayrılacak isimlerde belli oldu.

2İLK İSİM DİRAR

İLK İSİM DİRAR

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı kalan ve Erol Bulut'un düşünmediği Faslı futbolcu Nabil Dirar eski takımı Club Brugge ile anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun transferini kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

3MENAJERİ AÇIKLADI

MENAJERİ AÇIKLADI

Geleceği büyük bir merak konusu olan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, Almanya'da yayın yapan Gazete Futbol'a özel açıklamalar yaptı.

44 YILLIK İMZA

4 YILLIK İMZA

Mehmet Eser, 17 yaşındaki Ömer Faruk'un Almanya'dan Stuttgart ile anlaştığını ve anlaşmanın 4 senelik olduğunu ifade etti.

5MISLINTAT ÖMERİ SEÇTİ

MISLINTAT ÖMER'İ SEÇTİ

Genç yıldızın Almanya'ya büyük umutlarla gittiğini aktaran Eser, "Bundesliga, Ömer Faruk için en iyi adres. Sven Mislintat, Ömer Faruk'u VfB Stutgart’a seçti. Ousmane Dembele ve Jaden Sancho gibi oyuncuları keşfeden bir ve Bundesliga'ya getiren bir isim. Elbette Ömer Faruk Beyaz'ın da aynı yolu izleyeceğini umuyoruz" dedi.

6FENERBAHÇEDE FIRSAT BULAMADI

FENERBAHÇE'DE FIRSAT BULAMADI

Ömer Faruk için Fenerbahçe'den gelen teklifin umdukları gibi olmadığını kaydeden Mehmet Eser, "Fenerbahçe'de bir gelecek ya da umut göremedik. Açıkçası Ömer Faruk'a dakika vermek için yeterli fırsat tanınmadı.

75 YILLIK SÖZLEŞME SUNULDU

5 YILLIK SÖZLEŞME SUNULDU

Teknik ekip her zaman diğer oyunculara güvendi. Fenerbahçe için 2-0 veya 3-0 farklı sonuçlar olsa bile Ömer Faruk'u oynatmadılar. 5 yıllık sözleşme dahil bize sunulan Fenerbahçe projesi artık inandırıcı görünmüyordu" yorumunu yaptı.

8MANCHESTER VE BARÇA TAKİP ETTİ

'MANCHESTER VE BARÇA TAKİP ETTİ'

Almanya'nın en iyi adres olduğunu vurgulayan genç yıldızın menajeri, "İspanya ya da İngiltere için henüz erken. Şu anda bu yaşta bir oyuncu için para önemli değil.

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Manchester United ve Barcelona gibi kulüpler de takip etti. Almanya'da da Schalke, Dortmund ve Hoffenheim takipteydi" bilgisini paylaştı.

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