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• 28 Ocak 2021 - 08:44 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de mutlu son! Dev transfer geliyor...

Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha bitirdi. Yıldız golcü ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler yeni transferi İstanbul'a getiriyor.

• 28 Ocak 2021 - 08:44 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemin bitiminde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan sarı lacivertli yönetim bir transferi daha bitirmek üzere.

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Yaz transfer döneminde 18 transfer yapan ve ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un performansından memnun olmadığı bölge forvet hatt. Cisse, Kemal Ademi ve Samatta'yı transfer eden sarı lacivertliler istenilen performansı bu oyunculardan alamadı.

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Fenerbahçe'de Cisse ve Kemal Ademi ile yolların ayrılması artık kesin gözüyle bakılıyor. Ademi'ye İsviçre'den talipler olurken, Cisse'yi de Süper Lig ekipleri istiyor.

4UZUN SÜREDİR LİSTEDE

UZUN SÜREDİR LİSTEDE

Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın yanına güçlü bir forvet transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de uzun süredir transfer listesinde yer alan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Portolu yıldız Moussa Marega gündeme geldi.

5GOLCÜ EKSİKLİĞİNİ GİDERECEK

GOLCÜ EKSİKLİĞİNİ GİDERECEK

Sakatlıktan dönen Samatta ve Mame Thiam’ın formda görüntüsüne rağmen hücum hattını sağlamlaştırmak isteyen sarı lacivertliler, Marega transferiyle birlikte forvetteki skorer golcü eksikliğini gidermeyi planlıyor.

6İSTANBUL İÇİN İKNA OLDU

İSTANBUL İÇİN İKNA OLDU

Fenerbahçe yönetimi, 2017 yılından beri Porto forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı ve Türkiye’ye gelmeye ikna etti

75 GÜN İÇİNDE GELECEK

5 GÜN İÇİNDE GELECEK

Tecrübeli forvet ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi sezon sonuna bırakmadan devre arasında tamamlamak için Porto kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Porto formasıyla 24 maç çıkan Marega, 9 gol-4 asistlik performans sergiledi.

8İLK SEZONUNDA GOL YAĞMURU

İLK SEZONUNDA GOL YAĞMURU

Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi. 2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, 9 asist yaptı.

9FENERBAHÇEDEN TERS KÖŞE

FENERBAHÇE'DEN TERS KÖŞE

Fenerbahçe golcü transferi için çalışmaların sürdürürken Başakşehir ile de İrfan Can Kahveci için görüşmelere devam ediyor. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, sarı lacivertli ekip ile görüşmelere devam ettiklerini dün gece açıklamıştı.

10ASIL HEDEF VISCA

ASIL HEDEF VISCA

Sarı lacivertli yönetim ve Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun asıl hedefi bugün ortaya çıktı. Bir süredir İrfan Can için görüşme yapan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Edin Visca'yı da transfer etmek istediği öğrenildi.

11ALO BEN EMRE ABİN

'ALO BEN EMRE ABİN'

Her transfer döneminde sarı lacivertli takım ile anılan ve uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli yıldızın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bir dönem Başakşehir'de birlikte forma giydiği ve şimdi Fenerbahçe'nin transfer beyni olan Emre Belözoğlu'nun birebir devrede olduğu öğrenildi

12SPONSOR ARANIYOR

SPONSOR ARANIYOR

Sarı-Lacivertli yönetim, Visca transferinin mali yükünü azaltmak için sponsor desteği arayışında. Mesut Özil transferinde olduğu gibi Visca için de sponsor bulunması halinde transfer gerçekleştirilebilecek.

13İRFAN İÇİN DE MASADA

İRFAN İÇİN DE MASADA!

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan İrfan Can konusunda da Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe’nin teklifi takas artı bir miktar para. Marsilya da İrfan Can ile yakından ilgileniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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