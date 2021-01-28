Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de mutlu son! Dev transfer geliyor...

'ALO BEN EMRE ABİN' Her transfer döneminde sarı lacivertli takım ile anılan ve uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli yıldızın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bir dönem Başakşehir'de birlikte forma giydiği ve şimdi Fenerbahçe'nin transfer beyni olan Emre Belözoğlu'nun birebir devrede olduğu öğrenildi