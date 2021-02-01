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• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferin son gününde sürpriz ismi kadrosuna katıyor!

Transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
1G.SARAYDAN SON GÜN SÜRPRİZİ
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G.SARAY'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ

Ocak transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği son günde de devam ediyor.

25 TRANSFERİ BİTİRDİ

5 TRANSFERİ BİTİRDİ

Kadrosunu Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed gibi isimlerle güçlendiren Sarı Kırmızılılar transferin son gününde sürpriz isimle kadrosunu güçlendiriyor.

3GELİR GELMEZ GOLLERİNE BAŞLADI

GELİR GELMEZ GOLLERİNE BAŞLADI

Galatasaray'a 3. kez transfer olan Henry Onyekuru, ayağının tozuyla Gaziantep FK deplasmanında 2 gol birden atarak takımının 3 puan kazanmasında başrol oynadı.

4MOSTAFA, İSTANBULDA

MOSTAFA, İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transferinde Fransız ekibi St. Etienne ile yarıştığı Mostafa Mohamed de Galatasaray için gece yarısı İstanbul'a geldi. Mısırlı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.

5OMARDAN SONRA ARAYIŞLAR BAŞLADI

OMAR'DAN SONRA ARAYIŞLAR BAŞLADI

Omar'ın beklenmeyen kazası sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Newcastle United forması giyen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i İstanbul'a getirdi. 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde imzayı atacak.

6GEDSON DA BİTTİ

GEDSON DA BİTTİ

Galatasaray'ın devre arasında en çok ses getiren transferi Gedson Fernandes oldu. Benfica'da gösterdiği müthiş performans ile Tottenham'a transfer olan Portekizli yıldız, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle henüz İstanbul'a gelemedi. Yıldız oyuncunun özel uçak ile İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

7BOUPENDZA TEKLİFİ

BOUPENDZA TEKLİFİ

Galatasaray transferin son saatlerinde forvet takviyesi yapmak için atağa kalktı. Hatayspor'dan Aaron Boupendza ile ilgilenen Galatasaray, Süper Lig ekibiyle transfer teması kurdu.

8CANLI YAYINDA AÇIKLADI

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Ersin Düzen, "Galatasaray, Boupendza transferi için görüşmelere başladı. Udinese ve Krasnodar'ın 5 milyon euro teklifini Hatayspor reddetmişti. Başakşehir transfer etmek istemişti. Şu anda ada Galatasaray görüşme aşamasında." diye konuştu.

9HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.

10YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR

"YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR"

"Boupendza transferinde takas formülü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda bilmiyorum yani, yok, oynayamaz." dedi. Ardından "Boupendza giderse arayışınız var mı?" sorusuna cevap veren Ethem Sunar, "Bulduk bile." ifadelerini kullandı.

11HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI

HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI

"Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.

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