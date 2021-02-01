Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferin son gününde sürpriz ismi kadrosuna katıyor!

HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI "Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.