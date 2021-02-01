• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferin son gününde sürpriz ismi kadrosuna katıyor!
Transfer dönemine damga vuran ekiplerden Galatasaray sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
• 01 Şubat 2021 - 10:34 • Son Güncelleme:
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G.SARAY'DAN SON GÜN SÜRPRİZİ
Ocak transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği son günde de devam ediyor.
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GEDSON DA BİTTİ
Galatasaray'ın devre arasında en çok ses getiren transferi Gedson Fernandes oldu. Benfica'da gösterdiği müthiş performans ile Tottenham'a transfer olan Portekizli yıldız, koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle henüz İstanbul'a gelemedi. Yıldız oyuncunun özel uçak ile İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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HATAYSPOR ASBAŞKANI TRANSFER GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI
Öte yandan TV 100'e konuşan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan Boupendza için 10 milyon euro istedik. Galatasaray ile görüştük. Abdurrahim bey ile görüştük. Beni aradı. Biz 10 milyon euro'nun altındaki hiçbir teklife masaya oturmayacağımızı ilettik. Sadece Galatasaray değil, birçok ligden teklif var." dedi.
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"YERİNE ALACAĞIMIZ FUTBOLCU HAZIR"
"Boupendza transferinde takas formülü olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Galatasaray'dan alacağımız bir futbolcu bizim takımda bilmiyorum yani, yok, oynayamaz." dedi. Ardından "Boupendza giderse arayışınız var mı?" sorusuna cevap veren Ethem Sunar, "Bulduk bile." ifadelerini kullandı.
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HABERİ YOK, KARARI BİZE BIRAKTI
"Boupendza, Galatasaray'a transferi için ne diyor?" sorusunu da yanıtlayan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "Haberi yok. Şu anda bize çok mutlu. Ben burada birkaç sene oynamak istiyorum diyor. Tabii o da kararı bize bıraktı. Biz 10M€ altındaki teklife masaya oturmayacağız." dedi.
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