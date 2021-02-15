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Aspor
• 15 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 1 ayrılık, 1 imza! Yıldız oyuncuyla ön protokol...

Son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Süper Lig'de averajla zirveyi ele geçiren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılması kararı alındı. Yıldız futbolcu ile şimdiden ön protokol imzalandı. İşte detaylar...

Aspor
• 15 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
16da 6 yaptılar...
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6'da 6 yaptılar...

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.

2Nokta atışı transferler

Nokta atışı transferler

Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.

3Saracchi yolcu

Saracchi yolcu

Galatasaray'ın Red Bull Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona eriyor.

4Bonservis bedeli yüksek

Bonservis bedeli yüksek

Yönetim, Uruguaylı'nın bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması nedeniyle Saracchi ile devam etmek istemiyor.

5Emre Taşdemir istikrarı sağlamayadı

Emre Taşdemir istikrarı sağlamayadı

Sol bekte forma giyen diğer isim Emre Taşdemir de sakatlık sorunları ve istikrar sağlayamaması nedeniyle sarı-kırmızılılarda 1. bek olarak düşünülmüyor.

6Moreno ile ön protokol imzalandı

Moreno ile ön protokol imzalandı

Sarı-kırmızılı yönetim bu bölge için Meksika temsilcisi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile ön protokol imzaladı.

74 yıllık sözleşme

4 yıllık sözleşme

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 4 yıllık imza atacak.

8Portonun da radarında

Porto'nun da radarında

Genç sol bek oyuncusu Avrupa'da forma giymek isterken, Galatasaray'ın dışında Porto'nun da transfer listesinde olduğu öğrenildi. Bu sezon 15 maça çıkan Kolombiyalı oyuncu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

9Falcaonun yakın arkadaşı

Falcao'nun yakın arkadaşı

5 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giyen Moreno, Radamel Falcao'nun da yakın arkadaşı.

10Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro

Kolombiyalı yıldızın tekniğinin ve hücuma katkısının savunma yeteneğine göre daha iyi olduğu belirtildi. Moreno'nun güncel piyasa değeri ise 8.5 milyon euro...

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