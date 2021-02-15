Aspor
• 15 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da 1 ayrılık, 1 imza! Yıldız oyuncuyla ön protokol...
Son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Süper Lig'de averajla zirveyi ele geçiren Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılması kararı alındı. Yıldız futbolcu ile şimdiden ön protokol imzalandı. İşte detaylar...
Aspor
• 15 Şubat 2021 - 10:30 • Son Güncelleme:
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6'da 6 yaptılar...
Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.
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