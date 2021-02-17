Fanatik
• 17 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Alassane Ndao teklifi! Para artı...
Geride kalan 2 transfer döneminde toplam 22 futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao istediklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün Senegalli yıldız için Karagümrük'ü yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı...
Fanatik
• 17 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Toplam 22 transfer...
Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, toplam 22 transfere imza atarak kadrosunu güçlendirdi. Ocak döneminde Osayi Samuel, Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin renklerine katan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Alassane Ndao...
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Başkan Ali Koç'un gözdesi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Senegalli yıldızla ilgilendiklerini Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’ya iletti.
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Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdı, dikkatleri üzerine çekti
Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon 1. Lig’deki müthiş performansıyla Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, başarılı formunu Süper Lig’e de taşıdı, dikkatleri üzerine çekti.
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