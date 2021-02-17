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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Alassane Ndao teklifi! Para artı...
Fanatik
• 17 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | İşte Fenerbahçe'nin Alassane Ndao teklifi! Para artı...

Geride kalan 2 transfer döneminde toplam 22 futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao istediklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün Senegalli yıldız için Karagümrük'ü yapacağı teklifin detayları ortaya çıktı...

Fanatik
• 17 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
1Toplam 22 transfer...
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Toplam 22 transfer...

Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe, toplam 22 transfere imza atarak kadrosunu güçlendirdi. Ocak döneminde Osayi Samuel, Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin renklerine katan sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Alassane Ndao...

2Başkan Ali Koçun gözdesi

Başkan Ali Koç'un gözdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Senegalli yıldızla ilgilendiklerini Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’ya iletti.

3Karagümrükü Süper Lige taşıdı, dikkatleri üzerine çekti

Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdı, dikkatleri üzerine çekti

Alassane Ndao, geçtiğimiz sezon 1. Lig’deki müthiş performansıyla Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, başarılı formunu Süper Lig’e de taşıdı, dikkatleri üzerine çekti.

4Kemal Ademi artı para...

Kemal Ademi artı para...

Fenerbahçe, sezon sonunda Karagümrük’ün kapısını, şu anda bu takımda kiralık olarak forma giyen Kemal Ademi’nin bonservisinin yanı sıra para teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

5Lyon 3 milyon euro teklif etti

Lyon 3 milyon euro teklif etti

İstanbul ekibi, Alassane Ndao’nun bedelini 5 milyon euro olarak belirlemiş, Lyon’un 3 milyon euroluk önerisini geri çevirmişti.

6Karagümrük sıcak bakmayabilir

Karagümrük sıcak bakmayabilir

Karagümrük’ün şu ana kadar bekleneni veremeyen Ademi’nin takasta kullanılmasına sıcak bakmama ihtimali yüksek.

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