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Fanatik
• 13 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Eski Fenerbahçeli...

Ocak ayı transfer döneminde Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray yaz transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, eski Fenerbahçeli yıldız ile anlaşma sağladı.

Fanatik
• 13 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
1ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
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ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Ocak ayı transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna katarak ligin ikinci yarısı öncesi gücüne güç katmıştı. Sarı Kırmızılılar sezon sonu için çalışmalara şimdiden başladı.

2YILDIZ İSİMLER KADROYA KATILDI

YILDIZ İSİMLER KADROYA KATILDI

Kadrosunu Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Yedlin ve Halil Dervişoğlu gibi yıldız oyuncularla güçlendiren Sarı Kırmızılılar, yeni transferlerinden çok kısa süre büyük katkı aldı.

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MOHAMED DİKKAT ÇEKTİ

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti. Mısırlı golcünün Fenerbahçe derbisinde attığı gol şimdiden unutulmazlar arasına girdi. Mısırlı futbolcu, Sarı Kırmızılıların şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri haline geldi.

4GEDSON DA İYİ BAŞLADI

GEDSON DA İYİ BAŞLADI

Bir diğer transfer Gedson Fernandes de ilk maçında golle tanıştı. Henüz hazır olmadığı gözlemlenene Portekizli futbolcu için teknik direktör Fatih Terim, "Zaman ihtiyacı var." açıklamasını yapmıştı.

5ZİRVEYE ORTAK OLDU

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup edip averajla lig liderliğine yükselen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.

6CENGİZ İŞİ SIKI TUTUYOR

CENGİZ İŞİ SIKI TUTUYOR

Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olası bir yönetim değişikliğine rağmen, teknik direktör Fatih Terim'in isteklerini yerine getirmeye çalışan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimleri elden kaçırmamak için işi sıkı tutuyor.

7SALİH UÇANLA PRENSİPTE ANLAŞTI

SALİH UÇAN'LA PRENSİPTE ANLAŞTI

Bu doğrultuda bir süre önce prensip anlaşması sağlanan Salih Uçan için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin ortaya çıkması, Galatasaray Yönetimi'ni tekrar harekete geçirdi.

8BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Mert Hakan, İrfan Can gibi girişimlerde başarısız olan Sarı-Kırmızılılar, Salih'i de Beşiktaş'a kaptırmamak için yeni bir görüşme ayarladı. Alanyaspor'un orta saha oyuncusuyla kontrat detayları tekrar masaya yatırılacak

9AYTAÇ KARA DA LİSTEDE

AYTAÇ KARA DA LİSTEDE

Yönetim ayrıca Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

10TERİM ALTERNATİF OLUŞTURMAK İSTİYOR

TERİM ALTERNATİF OLUŞTURMAK İSTİYOR

Fatih hocanın verdiği listede yer alan iki isim, sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeksizin kadroya dahil edilecek. Terim'in, bu şekilde alternatif bir yerli kadrosu oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.

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