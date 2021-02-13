Fanatik
• 13 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Eski Fenerbahçeli...
Ocak ayı transfer döneminde Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Yedlin ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray yaz transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, eski Fenerbahçeli yıldız ile anlaşma sağladı.
Fanatik
• 13 Şubat 2021 - 09:37 • Son Güncelleme:
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ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
Ocak ayı transfer döneminin en hareketli takımlarından Galatasaray birçok yıldız ismi kadrosuna katarak ligin ikinci yarısı öncesi gücüne güç katmıştı. Sarı Kırmızılılar sezon sonu için çalışmalara şimdiden başladı.
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MOHAMED DİKKAT ÇEKTİ
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti. Mısırlı golcünün Fenerbahçe derbisinde attığı gol şimdiden unutulmazlar arasına girdi. Mısırlı futbolcu, Sarı Kırmızılıların şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri haline geldi.
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CENGİZ İŞİ SIKI TUTUYOR
Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olası bir yönetim değişikliğine rağmen, teknik direktör Fatih Terim'in isteklerini yerine getirmeye çalışan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimleri elden kaçırmamak için işi sıkı tutuyor.
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SALİH UÇAN'LA PRENSİPTE ANLAŞTI
Bu doğrultuda bir süre önce prensip anlaşması sağlanan Salih Uçan için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin ortaya çıkması, Galatasaray Yönetimi'ni tekrar harekete geçirdi.
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