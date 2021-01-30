Son dakika - Transferde Ali Akman bombası! Yeni adresi belli oldu...

Akman'ın Avrupa isteği Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.