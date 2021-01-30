• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Transferde Ali Akman bombası! Yeni adresi belli oldu...
Bursaspor’da gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman’ı Türkiye’de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Sky Sport'un son dakika olarak duyurduğu haberde Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu.
• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Gol krallığında iddiasını sürdüren genç yıldızın yeni takımı belli oldu.
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Akman'ın Avrupa isteği
Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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