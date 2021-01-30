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• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Transferde Ali Akman bombası! Yeni adresi belli oldu...

Bursaspor’da gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman’ı Türkiye’de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Sky Sport'un son dakika olarak duyurduğu haberde Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu.

• 30 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Gol krallığında iddiasını sürdüren genç yıldızın yeni takımı belli oldu.

2G.Sarayın listesinde

G.Saray'ın listesinde

Özellikle Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve transfer etmek istediği Ali Akman, başka bir dev kulübün teklifini kabul etti.

3Almanya yolcusu

Almanya yolcusu

TFF 1. Lig'de Bursaspor forması altında harika bir performans gösteren ve transferin gözdesi olan Ali Akman Almanya'ya transfer oluyor.

4Yeni adresi Eintracht Frankfurt

Yeni adresi Eintracht Frankfurt

Mevcut performansı ile göze çarpan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ali Akman’ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yolunda...

5İmza çok yakın

İmza çok yakın

Sky DE'nin okurlarına aktardığı bilgilere göre; Alman ekibi, 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın.

6Dev takımlar takipte

Dev takımlar takipte

Chelsea, Arsenal, Galatasaray ve Wolfsburg'un Ali'yi takip ettiğinin altı çizilirken Frankfurt'un transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

7Akmanın Avrupa isteği

Akman'ın Avrupa isteği

Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

8Gol krallığına koşuyor

Gol krallığına koşuyor

18 yaşındaki futbolcu, Adane Demirspor maçında gol sayısını 10’a yükseltti. Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.

9Nerede kalmıştık

"Nerede kalmıştık"

Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay’ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao’nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, “Nerede kalmıştık” yorumunda bulundu.

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