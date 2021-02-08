• 08 Şubat 2021 - 08:11 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Tümer Metin'den övgü: "Her atakta yüzde 100'ü ile gitti!" Beşiktaş maçı sonrası...
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Hakem, Atiba ve Rosier - Attila Gökçe (Milliyet)
Beşiktaş’ın emektar Kanadalı’sı Atiba Hutchinson, kulübede. Belli ki sıkıştırılmış ligde yorulduğu görülerek “yedeğe” çekilmiş. Bir kerecik maçı kenardan izlemek de onun hakkı. Atiba’nın yerini Necip alıyor. Atiba ile birlikte alıştığımız Montero da kenarda. Oysa o sol ayaklı İspanyol’un işe yarayacağı dakikalar yaşandı ilk yarıda.Oyuncu sarı kart gördüğünde, bu bir uyarıdır. Haklı ya da haksız. Artık daha dikkatli oynamalı, hakemden hoşgörü beklememelidir. N’Sakala 15’de Shengelia’ya girdi, sarıyı gördü. Aradan sadece 6 dakika geçti, bu defa da Jevtovic’e daldı. O da sarı kartlık bir vukuat. İkinci sarı, dolayısıyla kırmızı!
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"Konyaspor da armut toplamıyor elbet"
Hadi Rıdvan yedekte olsa, neyse… Çocuk sakat. Daha en az 1 hafta daha tedavi edilecek, sonrası bilinmiyor. Böyle bir durumda takımı 10 kişi bırakmak büyük bir hata!. Beşiktaş eksilince, Necip’i sol beke çekiyor. Larin de Necip’in önünde birlikte savunuyorlar sol tarafı. Yine de bu sıkıntılı durumdan hayırlı bir konuma geçiyor Beşiktaş.Vida ve Welinton savunma göbeğinden orta yuvarlağın içine kadar ileri çıkıyorlar. Ghezzal sağdan biraz içeri girip ceza alanı önünde servise başlıyor. Beşiktaş’ın baskısı artıyor. Joseph, Ljajiç, Rosier, Aboubakar, arada Larin yoğun bir baskıyla gol arıyorlar. İlk yarıda, biri isabetli üç şut çıkarıyorlar. Daha fazlası olmalı… Konyaspor da armut toplamıyor elbet. Beşiktaş bastırdıkça onlar da ceza alanında toplanıp alanı ve zamanı daraltıyorlar.
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"İkinci yarıda daha etkili bir oyun"
İkinci yarıda daha etkili bir oyun çıkarıyor Beşiktaş. Konyaspor’un bir kişi fazla ile oyunu avantaj olarak değerlendiremediği görülüyor. Hele kendi yarı sahasında Beşiktaş’a daha açık alanlarda pas yapma, set oluşturma fırsatı dikkat çekiyor. Hele 63’de bir Aboubakar gösterisi var ki alkışa değer. Peş peşe iki kişiyi nefis çalımlarla geçiyor, ceza alanına giriyor Aboubakar. Şutunu çekiyor ama, Abdülkerim son bir hamle ile kornere çekiyor. Ljajiç’ten fazlasını beklemiyor Sergen Yalçın. Bu takımın Atiba’ya ihtiyacı var. Oyunun akışında o yoksa, Beşiktaş istediğini yapamıyor. İkisini değiştiriyor hoca. Aboubakar da yerini NKoudou’ya bırakıyor.Kronometre çalışıyor. Zaman daralıyor, Beşiktaş zorlanıyor. Arada Konyaspor’un ciddi rahatsızlık yaratan atakları var.
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"Penaltıyı görmedi"
Beşiktaş yine inat ve ısrarla yükleniyor. Ortadan hücum ederlerken faul yapıyor Konyaspor… Ghezzal yerde. Ama top Beşiktaş’ta. Welinton’a yapılan penaltıyı görmeyen Halis Özkahya bu defa avantaj kuralına uygun, devam ettiriyor oyunu. Atiba’dan isabetli bir pas… Rosier sağdan dalıp pas ya da orta yapmasını bekleyen herkesi yanıltarak Eray’ın sol kolunun altından topu ağlara gönderiyor. Sergen Hoca ve tüm Beşiktaşlılar adına can sıkıcı maçta rahat bir nefes alma hali.Zor maçın sonunda anlaşıldı ki bu takım Atiba’sız olmuyor. Aboubakar ve Cenk Tosun birlikte, ya da değişerek oynamalı. Sıkışık sezonda ısrar edemeyeceğim ama, tempoyu yükseltmenin bir yolu olmalı. Ljajiç kredisini tüketmiş görünüyor. Yeniden beklemeli. Beşiktaş her şeye rağmen zirvenin ortağı. Unutmamalı!
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Her atakta yüzde 100'üyle gitti - Tümer Metin (TRT Spor)
10 kişiyle topa sahip olan bir Beşiktaş izledik. Pozisyon bulan Beşiktaş izledik. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen bir Beşiktaş izledik. Neden ligin zirvesinde olduğunu gösteren bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş’ın coşkusu çok iyi ve bir de oyununu tutturan bir Beşiktaş var. Beşiktaş, öyle ya da böyle özellikle iç sahada ne oynadığını biliyor.
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Hakeme rağmen Beşiktaş! - Bilal Meşe (Milliyet)
Bu oyunda sarı kartı görmek, hem sizi oyundan düşürür, hem de kırmızıya davetiye çıkarırsınız! Tıpkı N’Sakala gibi!...Yahu arkadaş sen nasıl profesyonelsin? Gördüğün iki sarı kart, hani kritik pozisyon olur amenna, su götürür. Orta sahada, rakibine palas-pandıras giriyorsun, çift sarıdan kızarıp, Beşiktaş’ı böylesine kritik bir maçta yalnız bırakıyorsun! Hoş, olsan ne olur, olmazsan ne olur! N’Sakala’nın 21’de kızarmasından sonra Kartal’ın oyun anlayışında pek değişen bir şey olmadı. Her yerin adamı Necip, sol tarafa geçerken, Kartal ofansif oyunundan taviz vermedi, baskı yaptı, ancak savunma kilidini açmakta fazla becerili olmadı. Kuşkusuz bunda Aboubakar’ın dağınık futbolu baş faktör idi. Ofansa atılan her top, bumerang gibi geri döndü!
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"Pozisyon buz gibi penaltı"
Konuk takımın açılması ikinci yarıda maça tempo kazandırırken, en tartışmalı pozisyon Welinton’un duran topta ceza alanı içinde formasından çekilmesiydi. Maçın hakemi Halis Özkahya, üstelik FIFA kokartlı. Pozisyon buz gibi penaltı. Özkahya’dan ‘devam’, VAR’dan ise tık yok, tık! Çekme olmasa o pozisyon gol olurdu, gol! Farkında mısın Özkahya! Eyy Özkahya, olgun ataklarda yapılan faullere kart çıkarmadın, evde mi, unuttun? Valla, Kartal, 70 dakikadan fazla on kişi oynamasına karşın, maç süresinde kazanma adına her şeyi yaptı. Baskıysa, baskı, presse press, üretimse üretim... Tek eksik olan goldü....
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"Kartal’ı ve de N’Sakala’yı ipten aldı!"
Veee dakika 81... İşte futbolun adaleti, Kartal’ın buz gibi penaltısı verilmedi, sağ bek Rosier, Atiba’nın asistinde zor pozisyonda topu filelere göndererek, Kartal’ı ve de N’Sakala’yı ipten aldı!Kartal’ın iyileri mi? Welinton’u bir numaraya koyarım, ardından Souza’yı ve de Vida’yı hatta Ghezzal’ı öne çıkarırım. Rosier’e de bir alkış benden. Görüyoruz ki, zirve yarışı kora - kor devam edecek. Biraz daha açalım, yarış üç büyük arasında sürecek. Haa araya kimler girer, elbette adaylar yok değil, keyifli bir yarış bizleri bekliyor.
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Büyük risk büyük kazanç - Mehmet Demirkol (Fanatik)
Belki Atiba’nın olmayışından Beşiktaş alışıldık temposundan uzak başladı. Ahmet Çalık, Aboubakar karşısında kariyer maçlarından biri oynayınca Konyaspor’un kompakt savunmasını aşmak mümkün olmadı. N’Sakala’nın 21. dakikada oyundan atılışının ardından 5 dakika boyunca Konya, pasla geniş alana yayıldı ve oyunu ele adlı. Ama hepsi bu kadar. Konyaspor, eksik kalmanın direkt dezavantaj yarattığı rakiplerden. Ancak asla öyle olmadı. Beşiktaş, topyekun bir pres oyunuyla rakibin pas oyununu kırdı ve oyunu kırmızı kart öncesinden daha baskın bir şekilde domine etmeye başladı. Ljajiç’in etkisiz oyununa rağmen dakika dakika tempoyu yükselttiler.
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"Rosier-Ghezzal bağlantısı dikkat çekiciydi"
Konya, ilk yarı boyunca şut çekemedi. Özellikle Rosier-Ghezzal bağlantısı dikkat çekiciydi. Belki de bu yüzden İsmail Kartal, 2. yarıya hızlı Miya yerine pas oyununa katkı yapıp stoperleri meşgul edecek Cikalleshi ile başladı. Bu hamle de Beşiktaş’ın dinamik pres oyunu karşısında işlemedi. Ancak Beşiktaş da geçen haftakine benzer bir hücumda merkeze hapsolma sorunu yaşadı. N’Sakala’sız olduğu için tek kanattan genişlik ve derinlik sağlayabiliyorlardı. Konya savunması da akınları hep merkeze yönlendirdi.
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