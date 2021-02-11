• 11 Şubat 2021 - 10:43 • Son Güncelleme:
Son dakika | Turgay Altay her şeyi anlattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyonluk...
12 yıl çalıştığı teknik direktör Aykut Kocaman’ın ekibinden ayrılan Pro Lisans sahibi Turgay Altay, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Kendi ekibiyle takım çalıştırmaya hazır olduğunu vurgulayan Altay şampiyonluk yarışından Fenerbahçe'ye kadar birçok konuda dobra dobra konuştu. İşte o röportaj...
• 11 Şubat 2021 - 10:43 • Son Güncelleme:
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
Röportaj: Nergis Aşkın, Kameraman: Fevzi Tapan
1
- Gelen teklifleri neden kabul etmediniz?
Aykut Hoca'nın yanında yaklaşık 12 yıldır çalışmaktaydım. Ekibinin bir parçasıydım. Haziran ayında bir karar aldım ve Aykut Hoca'dan izin istedim. Hoca da bu fikrime değer verdi ve kabul etti. Yeni jenerasyon antrenörlerin yavaş yavaş lige katılımıyla, bu konuda da bir kabuk değişimi görünüyor. Ben de genç yaşta bu işin içerisine kendi donanımım ve deneyimimle birlikte yapmak istedim. Aykut Hoca ve ekibe, bu konuda gerçekten müteşekkirim. Gerçekten çalışma sürem boyunca; antrenörlük adına birçok yeniliği, gelişmeyi ve en önemlisi insani vasıf ve değerleri en üst seviyede yaşatan bir ekiple çalışma olarak da dünya normlarında çalıştım. Onlara da Başakşehir'deki yeni dönemlerinde gönülden başarılar diliyorum.
2
- Aykut Kocaman, Başakşehir'in başına geçti. Siz neden gitmediniz?
Sonuçta futbol. Neyi getireceği belli olmaz ama ben artık kendi yolumu çizdiğimi düşünüyorum. Bu konuda da tek başıma bir ekip oluşturdum. Antrenör arkadaşlarımla birlikte 7-8 kişilik bir ekibimiz var. Onlarla bu yola çıktık. Bu dönemde de hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'den teklifler oldu. Ama bir proje takımına gidip, orada uzun yıllar çalışabileceğim ortamı yaratabildiğimde teklifleri kabul etmek istiyorum. Aynı zamanda Süper Lig'den de lisansımın kullanılmasıyla ilgili 1-2 teklif aldım. Bunları kabul etmem mümkün değildi. Etik olarak kabul etmenin uygun olmadığını düşünüyorum. Hem kendimi hem de lisansımı değersizleştirmek istemedim. Onun haricinde de Süper Lig'de yabancı hocanın yanında birinci adamlık teklif edildi. Bunu da kabul etmedim. Çünkü Türkiye'nin en önemli hocalarından bir tanesi Aykut Kocaman'la birlikte çalışıyordum. Artık tekrar ikinci adamlık pozisyonunda devam etmek istemiyordum. Bu yüzden de kendi hayatıma, ekibimle birlikte devam edeceğim.
3
- Lisans kullanımı nasıl oluyor?
Kendi adıma çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hem kendimizi hem de bir kağıt parçası olarak görünen çok değerli bir şeyi, değersizleştirmiş oluyoruz. Artık önümüzdeki yıldan itibaren Pro lisans sahibi olmayan hiçbir teknik adamın Süper Lig, TFF 1. Lig ya da herhangi bir ligde çalışmasının uygun olmadığını ve bu konuda TFF ve Antrenörler Derneği'nin bir adım atması gerektiğini düşünüyorum. Ortada bir adaletsizlik var. Hak, hukuk çiğnenmiş oluyor. Ahlaki olmadığını düşünüyorum. Bu onlara yapılan bir iyilik de değil aslında. Lisansımızı değersizleştirmiş oluyoruz. Kolaycılık oluyor. Sonuçta ben 2017'de bu lisansı aldım. Üç dönem kursa gittim. Bir dönem de Cenevre'de ekipleydim. Lisans almak gerçekten kolay değil. Yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Kolaycılıktan vazgeçilmesi lazım.
4
- Bir teknik direktör olarak futbolcuların şu an içerisinde bulunduğu zorluğu anlatabilir misiniz?
En büyük zorluk, pandemi sürecinin girmesiyle maç trafiği. 21 takımlı bir lig olması ve Türkiye Kupası'nın devam etmesiyle, 3 günde bir insanlar, oyuncular ailelerinden uzak bir şekilde... Maçtan 2 gün önce test olmak zorundalar, onun getirdiği psikolojik zorluklar var. Hastalığı ailelerine götürme gibi bir olanakları var. Durmadan hareket halindeler. Onları 50 kişilik bir aile gibi düşünebilirsiniz. Sadece futbol takımı, futbolculardan ibaret değil. Yanlarında çalışan emekçi insanlar da var. Ekonomik koşulların bu sene biraz daha zor olmasıyla, her açıdan zor bir sene. Tahammül edilebilir. Bu zorlukların üzerinden gelmek için biraz daha hoşgörülü olmak gerek. Türkiye'nin gerçeği maalesef. 21 takımdan, bir takım şampiyon olacak. 4 takım düşecek. Adaletli ve çekişmeli bir lig olsun. Hak eden kazansın.
5
- Bu sezon lige yeni çıkan bir Hatayspor var. Gaziantep FK, Karagümrük, Alanyaspor da iyi bir ivme yakaladı. Bu takımlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sadece Hatay özelinde değil aynı zamanda Alanyaspor ve Fatih Karagümrük için de aynı şeyi söyleyebilirim. Lige yeni çıkmış takımlar olmalarına rağmen, özellikle takım kimyalarını düzgün oluşturduklarını düşünüyorum. Başlarında genç, dinamik ve modern organizasyon kabileyeti olan hocalarla çalışıyorlar. Bunun da artıları beraberinde geliyor. Alanyaspor sezona çok önemli bir ivmeyle başladı. İlk 11 haftada liderdi. 3'ü de bir antrenör takımı diyebilirim. Alanyaspor'un organizasyon kabileyeti olarak diğerlerinden biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Alanyaspor, sadece bu sene değil yıllardır bu organizasyona devam eden, genç jenerasyon antrenörlere görev veren ve kulüp kültürü oluşturmaya çalışan bir kulüp. Kulüp kültürü zaten başarı değildir. Başarı, doğruların birleşmesiyle oluşan bir şey. Yaptıkları transferler de çok nokta atışı. Seçtikleri profile, oynatmak istedikleri organizasyona göre doğru oyuncular tercih ettiler. Başarılı oldular.
6
Hatayspor'un ön tarafı çok kuvvetli
Hatayspor da böyle. Orada da ön tarafı çok kuvvetli bir kadro var ve orta sahaları da kuvvetli. Yeni lige çıkmalarına rağmen, oyun kültürüne sahip, doğru planlanmış ve oyuncu kimyasının tuttuğu bir takım olarak görünüyor. Boupendza da, devre arası transfer döneminde hem Avrupa hem de Türkiye'den çok önemli teklifler aldı. Bu kadar beklentinin içerisinde olması doğal. Son 17 maçta, 17 golü var ve etkili de oynuyor. Takım için de büyük güç olduğunu düşünüyorum. Teknik adam en değerli oyuncusunu vermek istemez ama kulüpler de pandemi döneminde ekonomik sıkıntılardan dolayı oyuncularını maksimum fiyata satmak isteyeceklerdir. Başakşehir belki de en değerli oyuncusunu; İrfan Can Kahveci'yi bu şekilde sattı.
7
- F.Bahçe'nin bir forvet eksiği var. F.Bahçe'de olsaydınız "Buraya bir forvet lazım" der miydiniz?
Fenerbahçe yeniden inşa edilen bir takım. Hem teknik direktörü, 18 transfer yapıldığı ilk dönemde, yeni bir sportif direktör ve kulübe aidiyet duygusuna sahip bir organizasyon, sinerjiyle başlandı. Sezona beklenenden daha iyi performans alarak, bir süreçle girildi. 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Sonraki 6 maçta da bu sefer, dip yaptı. Bu dönemde hem antrenör, hem takımın yapılanmasında büyük eleştirilerde bulunuldu. Başakşehir maçına kadar. Burada da teknik adamlar, uzun vadeli planlarını harekete geçirmek için, kısa vadeli çözümler üretmek zorunda. Erol Hoca da Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir döneminde, Başakşehir maçında o günkü mevcut şartlara göre maça başladı. Hakem kararlarını bir kenara bırakırsak, oyun üzerinde ve skoru alarak maçta ne gerekiyorsa yaptı. Maç maç düşünerek, maçı kazanacak stratejiyi oynadı.
8
"Zamana ihtiyaç var"
Alanyaspor maçında %30'a, %70'lik bir topa sahip olma oranıyla maçı kazanmasını bildi. Alanyaspor, ilk golü yedikten sonraki hiçbir maçı; geçen haftaya kadar kazanamadı. Onların da zaten kötü gidişatındaki en önemli etken buydu. Bu 9 maçlık seride de; 8 galibiyet, 1 beraberlik... 22 gol atıp, 5 gol yediği bir döneme girdi. Sonuçta yeniden inşa edilen kadro için zamana ihtiyaç var. Biz her yıl, bir yapıyı yıkıp, yeni bir yapı oluşturuyoruz.
9
"İrfan Can teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu"
Fenerbahçe 2013-2014 sezonundan beri şampiyon olamıyor. Yeni başkan döneminde de 3 yıldır şampiyon olamıyor. Bu 3 yılda da herkesin beklentisi şampiyon olabilmek. İrfan Can Kahveci ve diğer transferlerin de farklı bir hikayesi var. Aynı zamanda da ekonomik harcayabilme limiti var. Normal şartlarda, ben 21 kulüp için aynı düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda, transfer yapmasının mümkün olmadığı bir dönemde 5 büyük ligden; daha fazla transfer dönemi geçiren bir Süper Lig var. Bu trajikomik bir durum olmasına rağmen, yapamamalarına rağmen herkes 5'er, 10'ar transferlerini gerçekleştirdiler. TFF buna izin verdi ve sonuçta bu oyuncular, mevcut yapılara ilave oldu. İrfan Can da bu oyunculardan bir tanesi. Bence çok değerli oyuncu. Teknik kapasitesi çok yüksek, oyun girişi iyi olan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye büyük güç katacaktır.
10
"Mesut Özil gerçekten bir fırsat transferi"
Mesut Özil, ayrı bir parantezde konuşmak lazım. Gerçekten bir fırsat transferi. Fenerbahçe şampiyon olmak için, transfer anlamında mevcut kadrosuna önemli takviyeler yaptı, forvet takviyesi yapamadı. Böyle bir sorun olduğu aşikar. Forvetlerinden de verim alamıyor, bu büyük bir sıkıntı. Belki FFP'ye uyma zorunluluğu olmasa, belki 1 hafta daha olsa onu da yapabilirlerdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en büyük sıkıntısı, bitiricilik konusu. Orta sahada da Mesut Özil gibi, İrfan Can gibi yanındakileri de oynatabilen iki tane oyun kalitesi yüksek oyuncuya sahip oldu. İrfan Can ve Mesut Özil takıma fit bir şekilde katıldıktan sonra, oynanacak oyun şablonu şampiyonluk yolunda çok belirleyici olacak. Pelkas'ın katılımı, Ozan, Sosa, Gustavo bu oyuncular katıldığında hangi sisteme geçeceğini göreceğiz. Zor bir süreç olmasına rağmen, Erol Hoca'nın Başakşehir maçında başladığı seriye, maç maç düşünerek gitmesi gerekiyor. Kolay bir süreç yok. 4 tane sert rakibi var. Ligdeki artık her maç çok zor. Kolay maç kazanılmıyor. Rakiplerde de çok etkili, ön taraf oyuncuları var. Özellikle Hatayspor maçını görüyorsunuz. Fenerbahçe kazanmasına rağmen, Hatayspor'un ikinci yarıda oyunu sürklase ettiği bir oyundu.
11
- Sizce Fenerbahçe’de bu kadar transfere, daha deneyimli bir teknik direktör mü getirmek gerekirdi?
Bu çok zor bir soru. Buradan bakarak yorumlamanın, çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe kazanırken de çoğu maçta oyun olarak beğenilmedi. Ana problem bu. Galatasaray sonuçta ligi bilen bir antrenör var. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın oyun tarzıyla, kendini ispat etti. Trabzonspor da Abdullah Hoca geldikten sonra ligin en yüksek puan toplayan, en az gol yiyen takımı. Bir antrenör takımı görüyorsunuz. Fenerbahçe artık tek kulvarda gidecek. Türkiye'de sabır ve zaman az olduğu için, sıkıntı olabilir. Yeniden inşa edilen bir ikinci yarı var. Soru içerisinde sorular var. Ben her zaman sabırdan yanayım. İnsanları doğru yönlendirirseniz, teknik adamlar da daha akılcı olursa neden başarılı olmasın? Bu gerçekten zor bir süreç ve Erol hocanın çok sert rakipleri var.
12
- Abdullah Avcı için ne söylersiniz?
Bir antrenör takımı görüyorum sahada. Takımı yavaş yavaş inşa edeceğini söylüyordum. Az gol yiyen takımların, ligin üstünde olduğunu biliyoruz. Bu savunma takımı olarak görülmemeli. Abdullah Hoca ilk 7-8 haftada tamamen takım savunması adına, 1-0'la maçları kazandı. Uzun vadeli planlar yapabilmek için, kısa vadeli pragmatik çözümler üretmek zorunda. Teknik direktörlük sanatı da bu zaten. Abdullah Hoca, bu yola takımı soktu. Takım zaten iyi oyunculardan kuruluydu. Buna da Bakasetas, Berat Özdemir'i alınca sert savunma takımı kurdu. Nwakaeme'nin dönmesiyle rakipler üstünde üstünlüğü kazandı. Dışarıdan izlediğinizde; sahada bir antrenör takımı görünüyor. Kaybedip, kazanacağına kendi karar veren bir takım var. Ben de Trabzonspor'un daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bence kurulum aşamasında en büyük avantajları şuydu; pandemi. Seyircinin olmaması, baskıyı azalttı. Trabzon'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Geçen sene şampiyonluğun kaybedilmesinde de antrenörün üstünde çok büyük bir yük bindiriyor. Bu sefer yapabileceğiniz şeyleri yapamama haline dönüşüyorsunuz. Bu süreçte, bir avantajdı. Şu anda maç stratejisi olan bir antrenör takımı var.
13
- Size göre şu anda ligdeki en iyi 3 takım?
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dönemde gerçekten kuvvetli oyun oynuyorlar. Beşiktaş özellikle bir ritim bulduğu zaman, gerçekten Türkiye şartlarında kuvvetli bir oyun oynuyorlar. Josef de Souza'nın alındığı gün inanılmaz bir transfer olacağını söylemiştim. Sahada varını yoğunu ortaya koyan savaşan bir oyuncu. Bu oyuncular, öndeki oyuncuların da kuvvetli olmasını sağlıyorlar. Örneğin Ghezzal. Ghezzal'ın Leicester City'de başarılı olamamasının sebebi takım savunmasını çok iyi yapamıyor olması ve fizik olarak hazır olmayışıydı. Premier Lig çok sert bir lig. Oyun temposunun çok yüksek bir olduğu ligdi. Beşiktaş, çok gelgitli bir oyun yaşasaydı, Josef, Mensah ve Atiba gibi ikinci topları kazanma ve agresifliği bu kadar yüksek olmasaydı; Beşiktaş, Ghezzal'dan bu kadar verim alamazdı. Dar alanda çok becerikli bir oyuncu ve pas, orta yapabiliyor. Aboubakar'ın bu sene başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi, Ghezzal'ın ona isabetli ortalar yapması.
14
"G.Saray'da yıllardır santrfor problemi var"
Galatasaray'da saha içi organizasyonu; son 10 haftada bir yerleşimi olan ve gerçekten santrfor problemi yıllardır var. Galatasaray'ın şampiyon olduğu senelere bakarsanız, Galatasaray'ın santrforu hep 20'den fazla gol atmıştır. Ellerinde aslında geçmişinde kariyerinde çok iyi olan ama fiziksel olarak şu an hazır olmayan bir oyuncuyla bu dönemi heba ettiler. Oyun olarak, saha içi yerleşimi olarak... Marcao ve Donk'un yükselen performansı... Taylan bu sene çok üstüne koyarak gitti. Arda'nın takıma kattığı aidiyet duygusu. Üstüne de ikinci yarıda çok net bir santfor aldılar. Genç ve başarıya aç. Onyekuru gibi ligi bilen, oyunu hızlandıran... Gedson bence çok önemli bir transfer, bence bir transfer başarısı. Galatasaray'ın kilidi bence Feghouli'ydi. Feghouli, Galatasaray'da yanındakilerin pozisyona girmesini sağlayan kilit oyuncu. Derbide de gole kadarki bölümde oyuna hükmederek oynadı. Hatayspor da bu tip oyun oynuyor. Alanyaspor'u bu gruba söyleyebilirim. Çağdaş Atan, A planından hiçbir zaman vazgeçmedi. B ve C planı olmadı. Alanya'da, 10 kişiye karşı kaybettikleri maç dahil, Alanyaspor geriye düştüğü hiçbir maçı en son 4-3 Konya maçı haricinde geri çevirmediler. Kendi planlarından da taviz vermediler. Pas ritmiyle oynayan bir takım. Oyun tarzını oynatmasına; kısa vadeli yerine uzun vadeli bir çözümle devam ediyor. Bunda başarılı olup, olmadığını ileride göreceğiz. Çok maç kaybettiler ama bu plandan vazgeçmediler.
15
"Süper Lig'in temposu çok düşük"
Genel olarak ligde; modern oyun oynandığını söyleyemem. Türkiye'de bir kaos oyunu oynanıyor ve biz bunu coşkulu futbol kisvesiyle üstünü örtüyoruz. Aslında futbolumuz, adam adama olan bir oyunun oynandığı bir kültür ve tamamen bireysel oyunculardan anlattığımız bir oyun modeli var. Bu Türk Milli Takımı'na da yansıyor. Ligin temposu, topun oyunda kalma süresi çok düşük. 54 dakika 28 saniye. 5 büyük ligin çok çok altında. Şampiyonlar Ligi'nde 65, Premier Lig'de 63 dakikalara çıkılan bir dönemde, topun oyunda kalma süresinin bu kadar az olması zaten ligde bir sıkıntı olduğunu gösterir. Çok fazla düdük çalınıyor. Deorganize oyunlar olduğu için pasın ritmi çok düşük. Fiziksel olarak da ikili mücadelelerde, darbeli bir lig olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında orta seviyede bir takımla maç yaptığımızda da fizik kapasitemizin düşük olduğunu görüyoruz. Bundesliga'da koşu mesafelerinde lig 18'incisi, Türkiye Ligi'nin birincisinden 2.2 km daha fazla koşuyor. Ligimiz bireysel oyuncu kapasitesi kısmen yüksek, ön tarafta kuvvetli oyuncuların bulunduğu, çok fazla geçiş oyununun oynandığı bir lig. Topun oyunda kalmasının düşük olması, Avrupa'ya gittiğimizde organize olan takımlara karşı; eksik yakalandığımızda kalite olarak yukarıda gördüğümüz takımlara karşı ya puan kaybediyorlar ya da eleniyorlar. Bu sene sonrasında da Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yok. Eleme olacak, hatta 4 takıma düşecek. Bir oyun kültürümüz, ekonomik olarak güçlü bir yapılanmamız, saha içi olarak bir organizasyonumuzun olduğunu düşünemem.
16
- Aykut Kocaman, Başakşehir'e neler katar?
Başakşehir geçen senenin şampiyon takımı. Kadrosuna da çok önemli takviyeler yapıldı. Çok başarısız bir dönem geçirdiler ve şu anki sorunsalın sonunda da, Türkiye Ligi'ni bilen çok deneyimli, bilgili, benim de yıllarca çalıştığım hem hocam hem de abim Aykut Hoca'yla anlaştılar. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Doğruları birleştiren her insan, başarıya ulaşır. Çok kuvvetli bir ekibi var. Başakşehir Kulübü'nün de çok kuvvetli bir organizasyonu var. Oyuncu kalitesi de yukarıda. Şu anki sorunları; ana oyuncularından 9 isim, şu an sakat. Bu oyuncuları kullanamamak yorgunluk oluşturuyor. Maç kazanamamanın da getirdiği bir psikolojik sorun söz konusu. Başakşehir'in bu sene, 5. olamasa da, gözle görülür bir olumlu ivmelenme içerisinde olacağını düşünüyorum. Doğruları yan yana koyan başarıyı yakalar.
17
- Bu sezon hangi takım şampiyon olur sizce öngörünüz var mı?
Var ama söylemek istemiyorum. Gerçekten 3 takım ve Trabzonspor, öyle bir duruma girdi ki maç fikstürünün çok sıkı olmasıyla birlikte bir anda işler tam tersine de dönebilir. Bu camialar kar topu gibi. Yaparken elinizde büyür, yukarıdan attığınızda çığ olup, önünüze düşebilir. 5-10 metre sonra elinizde kar topu kalmaz. Mayıs 15'te liglerin kapanmasından dolayı, Mart ayı çok sert geçecek. Bence Nisan ayında puan olarak önde olan takım, avantajlı ve özgüveni sağlayarak şampiyonlukta çok önemli adım atmış olur. Oraya kendini atabilen takım... Biraz hava işi. Maalesef büyük camialar böyle. Büyük hayallerle kurulup, bazen elinizde hiçbir şeyin kalmadığı; bırakın 2'nciliği, 6 ve 7'nciliğin bile problemli sürece giriyorlar. Hak eden kazansın.
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