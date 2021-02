Son dakika | Turgay Altay her şeyi anlattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyonluk...

"İrfan Can teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu" Fenerbahçe 2013-2014 sezonundan beri şampiyon olamıyor. Yeni başkan döneminde de 3 yıldır şampiyon olamıyor. Bu 3 yılda da herkesin beklentisi şampiyon olabilmek. İrfan Can Kahveci ve diğer transferlerin de farklı bir hikayesi var. Aynı zamanda da ekonomik harcayabilme limiti var. Normal şartlarda, ben 21 kulüp için aynı düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda, transfer yapmasının mümkün olmadığı bir dönemde 5 büyük ligden; daha fazla transfer dönemi geçiren bir Süper Lig var. Bu trajikomik bir durum olmasına rağmen, yapamamalarına rağmen herkes 5'er, 10'ar transferlerini gerçekleştirdiler. TFF buna izin verdi ve sonuçta bu oyuncular, mevcut yapılara ilave oldu. İrfan Can da bu oyunculardan bir tanesi. Bence çok değerli oyuncu. Teknik kapasitesi çok yüksek, oyun girişi iyi olan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye büyük güç katacaktır.