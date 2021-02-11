Son dakika | Turgay Altay her şeyi anlattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, şampiyonluk...

"Süper Lig'in temposu çok düşük" Genel olarak ligde; modern oyun oynandığını söyleyemem. Türkiye'de bir kaos oyunu oynanıyor ve biz bunu coşkulu futbol kisvesiyle üstünü örtüyoruz. Aslında futbolumuz, adam adama olan bir oyunun oynandığı bir kültür ve tamamen bireysel oyunculardan anlattığımız bir oyun modeli var. Bu Türk Milli Takımı'na da yansıyor. Ligin temposu, topun oyunda kalma süresi çok düşük. 54 dakika 28 saniye. 5 büyük ligin çok çok altında. Şampiyonlar Ligi'nde 65, Premier Lig'de 63 dakikalara çıkılan bir dönemde, topun oyunda kalma süresinin bu kadar az olması zaten ligde bir sıkıntı olduğunu gösterir. Çok fazla düdük çalınıyor. Deorganize oyunlar olduğu için pasın ritmi çok düşük. Fiziksel olarak da ikili mücadelelerde, darbeli bir lig olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışında orta seviyede bir takımla maç yaptığımızda da fizik kapasitemizin düşük olduğunu görüyoruz. Bundesliga'da koşu mesafelerinde lig 18'incisi, Türkiye Ligi'nin birincisinden 2.2 km daha fazla koşuyor. Ligimiz bireysel oyuncu kapasitesi kısmen yüksek, ön tarafta kuvvetli oyuncuların bulunduğu, çok fazla geçiş oyununun oynandığı bir lig. Topun oyunda kalmasının düşük olması, Avrupa'ya gittiğimizde organize olan takımlara karşı; eksik yakalandığımızda kalite olarak yukarıda gördüğümüz takımlara karşı ya puan kaybediyorlar ya da eleniyorlar. Bu sene sonrasında da Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yok. Eleme olacak, hatta 4 takıma düşecek. Bir oyun kültürümüz, ekonomik olarak güçlü bir yapılanmamız, saha içi olarak bir organizasyonumuzun olduğunu düşünemem.